【灣區新聞】舊金山加大成立美亞健肝中心 提供醫療服務及推廣乙型肝炎教育（視頻）

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舊金山（三藩市）加大（UCSF）最近成立了美亞健肝中心，這個中心提供什麼服務。

饒永康醫生是UCSF美亞健肝中心的主任，他在UCSF服務25年，是肝臟移植總監，他的許多病人是亞裔和華裔。

饒永康醫生說：「我們亞洲人，尤其是中國人，十個人之中就有一人有乙型肝炎，乙型肝炎如果不及早處理，可以持續發炎，會演變成肝硬化，有時候有肝硬化，會出現肝機能衰弱，有時候儘管沒有肝硬化，也有人會患上肝癌。」

雖然亞裔只佔全國人口百分之六，但亞裔患肝病以及肝癌的比例遠遠高於其他族裔，肝癌也是美國亞裔頭號殺手，UCSF一直都有治療肝病病人，為何到現在才設立健肝中心？

鄭曦醫生說：「我們一直做許多教育和關注的工作，但都是個別來做的，直到現在正式成立這計劃，其中主要原因是，聯邦疾控中心去年更改檢測乙肝的指引。」

聯邦疾控中心（CDC）去年定出新的指引，凡年滿18歲的人士，都應該接受一次乙型肝炎檢測。

鄭曦醫生說：「有些人一出生就有乙型肝炎，十個人之中就有一個，如果不檢查的話，就不會知道，也有許多人以為，自己沒有症狀就不需要檢查，其實是不對的，因為乙型肝炎很多時候沒有癥狀，看看有沒有疤痕和脂肪，如果有的話，看看有多嚴重。」

UCSF亞裔健康研究院成立美亞健肝中心，在Parnassus街醫院大樓的7樓，病人可以在這裡見醫生和接受檢查，除了提供醫療服務，也是要推廣關於肝炎，尤其是對於乙型肝炎的教育。

鄭曦醫生說：「有時候醫生病人要合作，醫生少病人多，例如家庭醫生，未必對每一個病人說，你是亞裔，應該要檢查有沒有乙型肝炎，因為（診症）時間太短，不能教育病人，很多時都忽略了，所以不只是病人的問題，醫生也有問題。」

如果及早發現問題，控制病情就會更容易。

鄭曦醫生說：「因為乙型肝炎，好的藥物已經有，可以控制病情很好，讓它不會惡化。」

要知道自己是不是乙型肝炎帶菌者，可以要求家庭醫生寫紙接受驗血檢查，如果不是帶菌者，CDC建議大家應該接種乙型肝炎疫苗，保護自己避免受到感染。

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