【灣區新聞】舊金山加大成立美亞健肝中心 提供醫療服務及推廣乙型肝炎教育（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)加大(UCSF)最近成立了美亞健肝中心,這個中心提供什麼服務。

饒永康醫生是UCSF美亞健肝中心的主任,他在UCSF服務25年,是肝臟移植總監,他的許多病人是亞裔和華裔。

饒永康醫生說:「我們亞洲人,尤其是中國人,十個人之中就有一人有乙型肝炎,乙型肝炎如果不及早處理,可以持續發炎,會演變成肝硬化,有時候有肝硬化,會出現肝機能衰弱,有時候儘管沒有肝硬化,也有人會患上肝癌。」

雖然亞裔只佔全國人口百分之六,但亞裔患肝病以及肝癌的比例遠遠高於其他族裔,肝癌也是美國亞裔頭號殺手,UCSF一直都有治療肝病病人,為何到現在才設立健肝中心?

鄭曦醫生說:「我們一直做許多教育和關注的工作,但都是個別來做的,直到現在正式成立這計劃,其中主要原因是,聯邦疾控中心去年更改檢測乙肝的指引。」

聯邦疾控中心(CDC)去年定出新的指引,凡年滿18歲的人士,都應該接受一次乙型肝炎檢測。

鄭曦醫生說:「有些人一出生就有乙型肝炎,十個人之中就有一個,如果不檢查的話,就不會知道,也有許多人以為,自己沒有症狀就不需要檢查,其實是不對的,因為乙型肝炎很多時候沒有癥狀,看看有沒有疤痕和脂肪,如果有的話,看看有多嚴重。」

UCSF亞裔健康研究院成立美亞健肝中心,在Parnassus街醫院大樓的7樓,病人可以在這裡見醫生和接受檢查,除了提供醫療服務,也是要推廣關於肝炎,尤其是對於乙型肝炎的教育。

鄭曦醫生說:「有時候醫生病人要合作,醫生少病人多,例如家庭醫生,未必對每一個病人說,你是亞裔,應該要檢查有沒有乙型肝炎,因為(診症)時間太短,不能教育病人,很多時都忽略了,所以不只是病人的問題,醫生也有問題。」

如果及早發現問題,控制病情就會更容易。

鄭曦醫生說:「因為乙型肝炎,好的藥物已經有,可以控制病情很好,讓它不會惡化。」

要知道自己是不是乙型肝炎帶菌者,可以要求家庭醫生寫紙接受驗血檢查,如果不是帶菌者,CDC建議大家應該接種乙型肝炎疫苗,保護自己避免受到感染。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。