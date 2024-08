【KTSF】

本台日前報導過,舊金山(三藩市)一間拖車公司,因為涉嫌非法將一個私人停車場內的車子拖走,而被舊金山市府律師提告,禁止該公司承包任何市府合約,這間公司的老闆,現在也被聯邦司法部起訴,涉嫌洗錢和詐騙,聯邦調查局探員也在週四突擊搜查在灣景區的公司。

聯邦司法部表示,營運兩間拖車公司Jose’s Towing和Auto Towing的兩個人,Jose Badillo和Jessica Najarro,涉嫌在2019年買了一台已經無法駕駛的車之後,為這台車買保險,然後向保險公司申報車子出車禍,保險公司發出了34,000元。

而聯邦調查局週四上午搜查在Oakdale Avenue的公司,KPIX新聞組的鏡頭拍攝到探員在現場拿走一袋物品,並檢查了一輛拖車。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。