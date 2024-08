【灣區新聞】東灣華裔商人涉嫌沒正確申報出口香港的熱帶魚被起訴（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

東灣Hayward一名華裔商人,因為涉嫌沒有按照法例規定,對出口到香港的熱帶魚做出正確的申報,而被聯邦司法部起訴。

聯邦司法部表示,53歲的Futseng Dale Chen,和他位於Hayward的公司Sealogic International,自2020年起在把熱帶魚出口到一個香港買家的時候,沒有向美國漁業及野生動物管理局做出正確的申報。

司法部表示,法例規定,申報工作是要確保進出口動物的活動以妥善和安全的方式進行,並確保當局能夠檢查這些貨物,並收取相關的出口費。

聯邦司法部一個大陪審團認為,有足夠證據起訴Chen,和他的公司Sealogic International,他們被指涉嫌走私與觸犯Lacey法所涉及擁有、運輸與售賣的相關條文。

聯邦司法部指,Chen涉嫌做出錯誤和虛假的出口記錄與文件,也沒有提供出口熱帶魚到亞洲的所需文件。

Chen在週四被逮捕和出庭,目前獲准保釋,要是被定罪,走私刑罰最高是十年監禁,觸犯Lacey法,則面對最高5年監禁,25萬的罰款,並需要支付賠償金和貨品被充公。

