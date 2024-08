【KTSF】

加州州長紐森敦促地方政府更積極清除無家可歸營地,否則明年會失去州府撥款。

州長紐森昨天和一些工作人員,一起在南加州洛杉磯市清理一條高速公路下的無家可歸營地。

他要求地方政府,包括縣府和市府,更積極地清理無家可歸營地,否則明年會失去州府撥款,紐森表明不要看數字,要看得到的成效。

紐森說:「市府可以做好他們的工作,他們可以申請聯邦緩助金,但州政府已經前所未有地,支付了數百億元提供支援,我沒興趣在看不到效果時,再提供數百億元的資助。我不只是州長,我也是納稅人,這並不複雜,我們會將資金提供給有成效的縣府。」

紐森上月發布行政命令,要求州政府機構採取行動,清除無家可歸營地,但這項命令並沒法律效力,只是鼓勵縣府和市府,積極地解決無家可歸問題。

