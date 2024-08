穿越舊金山時尚歷史 De Young博物館的《時尚舊金山》特展

舊金山的金門公園除了自然美景之外,還藏著一個充滿人文與藝術珍寶的地方——De Young Museum(迪揚博物館)。作為加州歷史最悠久且最重要的博物館之一,迪揚博物館的服裝與織品收藏堪稱全美翹楚。 今年初,De Young博物館隆重推出了「Fashioning San Francisco《時尚舊金山》」特展,展示了舊金山一世紀以來的標誌性服裝。展覽中不僅有來自世界頂級設計大師的作品,還包含了許多亞洲及華人設計師的代表作。譚燕玉的毛澤東系列作品之一,就是其中的亮點之一。 想了解更多有關這個精彩特展的詳情,請鎖定本週五晚間國粵語新聞時段《#灣區走走》。我們將帶您深入探索這些珍貴的藝術品及其背後的故事。更多精彩內容與過往節目,請上KTSF.COM查看。

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #DeYoung 博物館 #FashioningSanFrancisco # 時尚展覽 # 亞洲設計師 #FashioningSanFrancisco 特展

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。