【灣區新聞】舊金山警局公佈無人機逮捕疑犯視頻 將擴充無人機計劃（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山選民在3月的時候,表決授權警察部門可以在執法時使用無人機,當局週二公佈一些使用無人機逮捕疑犯的視頻,並表示將擴充警察部門的無人機計劃。

舊金山警察部門週二公佈的三段無人機視頻中,第一段顯示在國慶日的時候,一些人在Mission區的一個路口非法燃放煙花,並進行飚車活動,警方出動了十多名警員,驅散現場民眾。

另外一段視頻顯示,兩名騎著摩托車的涉案人,在7月26日,在Embarcadero打破車窗進行盜竊,無人機的影像拍攝到疑犯棄車而逃,然後被警方逮捕。

還有一段視頻是7月25日,同樣靠近Embarcadero的馬路上,有涉案人從一輛SUV車中出來,砸破一輛車的後窗,從車中勾取一個紅色的包。

警方表示,無人機計劃和車牌閱讀器等新的工具,改變了警方的執法活動,而警察局長Bill Scott也表示,有關注到使用的安全。

Scott說:「任何技術都有使用的風險,無人機也可能墜毀,但是這個技術非常先進,我們的無人機有避免衝撞的科技,幾乎不可能撞到任何東西。」

警察部門透露,目前使用的六台無人機,總值35,000元,舊金山紀事報的一份報導分析,當局預料還會購買22台無人機,而警察部門自2000年發生一次致命意外之後,就不再使用直升機執法。

