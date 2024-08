【KTSF】

中半島San Mateo警方在Martin Luther King Jr.中心舉行「安全夜」活動。

San Mateo警員Jerami Surratt說:「這是一個全國的活動,稱為「全國安全夜」,因此每地警察局都會在其城市舉辦這個活動,整個活動旨在讓社區成員互相交流、互相認識,並認識警察部門,因為一個人人彼此認識並互相關心的城市,會是個更好的城市。」

現場有音樂表演、抽獎和遊戲,大家還有機會參觀警車,更有機會接觸特警隊的裝備及裝甲車。

「全國安全夜」的傳統,由1984年開始,讓居民有機會認識警務人員,以及結識鄰居和附近的居民,做到鄰里守望相助。

