【灣區新聞】Santa Rosa警方製作短片 公開多宗盜竊案涉案人照片（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

北灣Santa Rosa警方製作短片,公開多宗盜竊案涉案人的照片,他們涉嫌在不同的場所偷竊受害人的信用卡以及高買。

Santa Rosa警方在X平台發布短片,兩個匪徒在T.J. Maxx百貨公司,偷了一名長者的信用卡,然後在不同的地方花費。

在同類的案件,另一名匪徒也針對長者下手,又有一宗案件,匪徒從健身室偷受害人的信用卡,在Sonoma和Napa縣消費。

這宗汽車盜竊案,匪徒用受害人的信用卡花了幾千元。

去美容院也要注意安全,有人偷了受害人的信用卡,在多個地點花了幾千元購物。

短片也記載了財物盜竊案,有人光天化日下在Santa Rosa市中心偷走一部上了鎖的電動單車。

警方指出,有慣犯涉嫌在Dick’s體育用品公司盜取價值幾千元的貨品,有人涉嫌在Rite Aid藥房偷走價值幾千元的化妝品。

Ulta化妝品專門店,三個匪徒偷了價值幾千元的化妝品。

這宗盜竊案,匪徒涉嫌從一個住宅外面偷走裝飾擺設,價值幾千元。

警方的財物罪案調查小組正在調查這些案件,並呼籲市民提供破案線索,電話是(707) 543-8450。

