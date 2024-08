【KTSF】

聖荷西州立大學獲得批准,將在今年秋季提供幼兒到三年級幼教專家教師證書。

PK-3證書授權畢業生教授學前班(PK)到三年級的兒童,旨在培養具備必要技能的合格教師,PK-3證書要求專門針對幼兒的發展及其學習方式。

加州逐步推行全民過渡幼兒園TK,需要大量的學齡前教育師資,為了響應加州號召,在2025-26年前,增加1.2萬至1.5萬名新教師,加州州立大學已快速推進PK-3證書計劃的開發。

除了聖荷西州立大學,將在今年秋季率先推出該項目,中谷地區的Fresno州立大學將於明年夏季開課。

加州州立大學培養了全加州將近一半的教師,每年向大約5,200人頒發加州教師資格證書。

