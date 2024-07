【有線新聞】

英國利物浦附近的持刀襲擊案增至三名兒童死亡,首相施紀賢到案發現場悼念。

施紀賢到現場獻花,在花束上留言致哀,稱無法用言語表達事件造成的損失。在場有民眾抗議,批評他在做秀,應致力作出改變。

警方同日公布三名死者的姓名和年齡,介乎6至9歲,第三名死者延至周二早上不治。

17歲疑兇在英國出生,父母是盧旺達移民。案發在紹斯波特一個以美國天后Taylor Swift為主題的兒童跳舞班,Taylor Swift表示感到非常震驚,形容事件為很多人帶來創傷。

