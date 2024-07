【巴黎奧運】女子雙人10米高台跳水 全紅嬋、陳芋汐大熱封后

【有線新聞】

巴黎奧運女子雙人10米高台跳水,中國的陳芋汐、全紅嬋以大熱姿態封后,取得夢之隊今屆第三金。

這對跳水孖寶近年在各項賽事橫掃金牌,以組合身份首次出戰奧運,繼續所向無敵。完成頭兩跳的基本動作,取得111分,抛離其他對手超過10分。

第三跳向前翻騰三周半屈體,盡顯默契,動作一致、入水流暢,令他們穩袋80.1分。

第四跳挑戰難度系數3.2的向內翻騰三周半抱膝,國家隊再現水花消失術,取得85.44分的高分,將總分差距再擴大。

最後一跳英國的施莉絲和杜遜超水準取得77.76分,總分超過加拿大,成功擺脫梗頸四。而中國國家隊這一跳雖然稍有失準,但仍取得82.56分,5跳總分359.1分,以43.2分優勢奪金。

距離夢之隊的八金目標又進一步,北韓和英國就分別奪得銀牌和銅牌。這對金牌拍擋,之後會在個人賽再分高下。

