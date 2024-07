【巴黎奧運】何詩蓓200米自由泳決賽不敵兩澳洲勁敵摘銅

【有線新聞】

奧運女子200米自由泳決賽,香港女飛魚何詩蓓奪得銅牌,連續兩屆上頒獎台。

何詩蓓以第四名晉級,決賽游第6線,反應時間0.7秒。這位26歲香港女飛魚,東京奧運獨取兩銀,今屆力爭更上一層樓,年初在世錦賽200米自由泳首奪長池金牌。

頭50米游出26秒72,首先轉池,之後一直保持領先位置。決賽高手雲集,包括兩位澳洲泳手,第4線力爭衛冕的世界紀錄保持者迪密絲及第5線的奧卡拉漢。

留前鬥後,最後50米發力,20歲的奧卡拉漢結果游出新奧運紀錄1分53秒27,0.54秒力壓迪密絲奪得金牌。何詩蓓以1分54秒55,收穫銅牌,連續兩屆有獎牌進帳。

何詩蓓說:「我知道今屆對手實力比上屆更加強,知道要企上頒獎台是不容易,但我對自己的訓練及我對自己很有信心,所以我知道只要我發揮到我平時的表現,應該就游到不錯的成績。今次是有觀眾的情況下比賽,氣氛是特別不同。」

何詩蓓之後會轉戰女子100米自由泳,爭取再創佳績。

