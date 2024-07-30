【巴黎奧運】何詩蓓200米自由泳決賽不敵兩澳洲勁敵摘銅

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奧運女子200米自由泳決賽，香港女飛魚何詩蓓奪得銅牌，連續兩屆上頒獎台。

何詩蓓以第四名晉級，決賽游第6線，反應時間0.7秒。這位26歲香港女飛魚，東京奧運獨取兩銀，今屆力爭更上一層樓，年初在世錦賽200米自由泳首奪長池金牌。

頭50米游出26秒72，首先轉池，之後一直保持領先位置。決賽高手雲集，包括兩位澳洲泳手，第4線力爭衛冕的世界紀錄保持者迪密絲及第5線的奧卡拉漢。

留前鬥後，最後50米發力，20歲的奧卡拉漢結果游出新奧運紀錄1分53秒27，0.54秒力壓迪密絲奪得金牌。何詩蓓以1分54秒55，收穫銅牌，連續兩屆有獎牌進帳。

何詩蓓說：「我知道今屆對手實力比上屆更加強，知道要企上頒獎台是不容易，但我對自己的訓練及我對自己很有信心，所以我知道只要我發揮到我平時的表現，應該就游到不錯的成績。今次是有觀眾的情況下比賽，氣氛是特別不同。」

何詩蓓之後會轉戰女子100米自由泳，爭取再創佳績。

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