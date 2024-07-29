【灣區新聞】競選聯邦眾議員的加州州眾議員羅達倫 住所問題近日受媒體關注

【KTSF 古琳嘉報導】

正在競選聯邦眾議員的加州州眾議員羅達倫（Evan Low），最近因為住所問題受到媒體關注。

San Jose Spotlight報導，加州州眾議員羅達倫，目前住在南灣Cambell市Campisi Way的共渡公寓，這個住所並不在他所屬的加州州眾議會第26選區內，而是在他現在正競選中的國會眾議院第16選區內，住所問題使得他受到質疑，是否背棄了第26選區的選民。

本台就此聯繫羅達倫辦公室，羅達倫無法抽空接受採訪，其州議會辦公室傳播總監Eddie Kirby答覆本台的詢問，表示羅達倫在Cambell出生長大，他在2023年12月初決定競選聯邦國會議員後搬回Cambell住處，此舉100%合法，也完全不影響他服務選區的民眾。

San Jose Spotlight報導指出，羅達倫在三年前選區重劃之後，Cambell的住所被劃入加州眾議會第23選區，而他為了競選加州眾議會第26選區，搬到他父親位於Sunnyvale的住址，並且順利當選。

加州憲法第四條規定州議員參選人，在競選公職之前必須在所屬選區，住滿一年才可以參選，但當選之後的住所就沒有具體規定。

羅達倫辦公室引用加州選舉法第201條表示，加州立法者一旦當選後，並未規定一定要住在選區內。

面對被指背棄選民的質疑，羅達倫的傳播總監Eddie Kirby回應指，他並未背棄選民，也照常服務選民，並聚焦在矽谷地區的事務，競選國會議員也沒有影響到他擔任州眾議員的工作。

至於羅達倫競選國會議員的對手Sam Liccardo住在聖荷西市中心，距離聯邦眾議院第16選區有數個街區之隔，換言之他的居所並不在這個聯邦選區內。

但是跟加州的選舉規定不同，國會議員候選人並沒有被要求必須住在選區內才可以參選。

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