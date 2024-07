【灣區新聞】競選聯邦眾議員的加州州眾議員羅達倫 住所問題近日受媒體關注

【KTSF 古琳嘉報導】

正在競選聯邦眾議員的加州州眾議員羅達倫(Evan Low),最近因為住所問題受到媒體關注。

San Jose Spotlight報導,加州州眾議員羅達倫,目前住在南灣Cambell市Campisi Way的共渡公寓,這個住所並不在他所屬的加州州眾議會第26選區內,而是在他現在正競選中的國會眾議院第16選區內,住所問題使得他受到質疑,是否背棄了第26選區的選民。

本台就此聯繫羅達倫辦公室,羅達倫無法抽空接受採訪,其州議會辦公室傳播總監Eddie Kirby答覆本台的詢問,表示羅達倫在Cambell出生長大,他在2023年12月初決定競選聯邦國會議員後搬回Cambell住處,此舉100%合法,也完全不影響他服務選區的民眾。

San Jose Spotlight報導指出,羅達倫在三年前選區重劃之後,Cambell的住所被劃入加州眾議會第23選區,而他為了競選加州眾議會第26選區,搬到他父親位於Sunnyvale的住址,並且順利當選。

加州憲法第四條規定州議員參選人,在競選公職之前必須在所屬選區,住滿一年才可以參選,但當選之後的住所就沒有具體規定。

羅達倫辦公室引用加州選舉法第201條表示,加州立法者一旦當選後,並未規定一定要住在選區內。

面對被指背棄選民的質疑,羅達倫的傳播總監Eddie Kirby回應指,他並未背棄選民,也照常服務選民,並聚焦在矽谷地區的事務,競選國會議員也沒有影響到他擔任州眾議員的工作。

至於羅達倫競選國會議員的對手Sam Liccardo住在聖荷西市中心,距離聯邦眾議院第16選區有數個街區之隔,換言之他的居所並不在這個聯邦選區內。

但是跟加州的選舉規定不同,國會議員候選人並沒有被要求必須住在選區內才可以參選。

