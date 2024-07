【KTSF】

灣區捷運(BART)奧克蘭(屋崙)站的電力廠房週六晚著火,導致停電,約300名乘客需要疏散,工人連夜搶修,東灣多條列車暫停服務至週日早上。

週六晚大約9點20分,消防接報奧克蘭站的BART電力房滅火,大約300名乘客疏散,事件中沒人受傷。

東灣多條列車一度暫停服務,包括奧克蘭12街和19街、Fruitvale和Lake Merritt等,工人連夜搶修,列車服務直到週日早上近11時才全面恢復。

