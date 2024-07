【巴黎奧運】華裔女子桌球選手宋家瑜首次代表美國參加奧運（視頻）

【KTSF】

2024巴黎奧運,美國女子桌球(乒乓球)三位選手都是華裔,住在南灣,目前是UCLA洛杉磯加大學生的宋家瑜(Rachel Sung),今年20歲,首次參加奧運,將和張安、Amy Wang打團體賽。

今年3月,在美國女子桌球奧運選拔賽中,來自灣區的宋家瑜獲得女子單打亞軍,拿到了巴黎奧運女子團體賽入門券。

宋家瑜說:「我當時就是一下子大哭了一下,所以當時我爸媽也都在場的,就可以看到他們會感動一些,然後當時就是感覺不真實,沒有完全明白說就是真的能去奧運,就是感覺不太真實,(感覺過去一切的努力都值得了),感覺本來就是很像很遙遠的一件事情,一開始覺得跟自己一點關係都沒有,可能就是每次都是看別人去打的,而且沒想到自己會有一天輪到我。」

宋家瑜6歲開始打球,來自台灣的雙親,在大學時代打球認識,希望宋家三姊妹也都能打桌球,她坦承一開始打球是應付爸爸,因為爸爸一直有個奧運夢。

宋家瑜說:「我覺得我爸爸更多,他從以前小時候我們開始學球之前,他就說過他希望有一天,他三個女兒裡面可以有一個去打奧運,所以可能他一開始,也沒有說覺得我有潛力,但是有他這個夢想。」

每個打進奧運的選手,過程都是經過艱難的訓練,宋家瑜坦承也有想放棄的時候,在家人、教練推動下,才有了今天的成就。

宋家瑜說:「我覺得每個打運動的人,可能都經歷過一些類似的事情,過程都是很艱難的,但我覺得一旦就是我想放棄的時候,可能背後還是由我爸媽一直推着我繼續堅持打下去,小的時候還不太懂事,就是覺得練球很累,也看不到什麼,就是打球有什麼好處,但慢慢長大之後,他們想讓我專心讀書,我還是自己堅持要打下去的,所以我覺得是長大之後很多事情,你才會意識到它的給你的一些收穫。」

宋家瑜給人的第一印象是左手打球,採訪時愛笑的她,打起球來卻十分冷靜,她說自己最大的優勢就是沉穩。

宋家瑜說:「我覺得可能是我比較穩,覺得可能穩定性會高一些,可能質量沒有那麼高,但可能失誤會相對來說少一些。」

對於首次出戰奧運,宋家瑜期待又興奮,練球時更開心有勁,壓力反而沒那麼大。

宋家瑜說:「我覺得我心情可能更多的是,就是當做一次很珍貴的體驗吧,可能就是說對我來說,可能就是可以看到其他運動員,他們去拼的那個過程,自己上場的話,應該不會給什麼就是說要奪牌的壓力,就覺得有這個機會,盡力去打就好。」

去年在成都大運會上,宋家瑜的顏值,吸引了中國網友的關注,甚至被譽為「比中國隊的錢天一更美的乒乓球顏值擔當」。

她剛剛度過20歲生日,與另一位奧運選手Amy Wang,兩人3月在美國桌球奧運選拔賽女子單打比賽,Amy Wang獲得冠軍,宋家瑜亞軍,雙雙拿到巴黎奧運的入門券,兩人不僅是老朋友、雙打搭檔,更是加州大學洛杉磯分校的室友,夢想就是一起晉級,打進奧運,也成了這次奧運的一個小插曲。

