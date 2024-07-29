【巴黎奧運】華裔女子桌球選手宋家瑜首次代表美國參加奧運（視頻）

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2024巴黎奧運，美國女子桌球（乒乓球）三位選手都是華裔，住在南灣，目前是UCLA洛杉磯加大學生的宋家瑜（Rachel Sung），今年20歲，首次參加奧運，將和張安、Amy Wang打團體賽。

今年3月，在美國女子桌球奧運選拔賽中，來自灣區的宋家瑜獲得女子單打亞軍，拿到了巴黎奧運女子團體賽入門券。

宋家瑜說：「我當時就是一下子大哭了一下，所以當時我爸媽也都在場的，就可以看到他們會感動一些，然後當時就是感覺不真實，沒有完全明白說就是真的能去奧運，就是感覺不太真實，（感覺過去一切的努力都值得了），感覺本來就是很像很遙遠的一件事情，一開始覺得跟自己一點關係都沒有，可能就是每次都是看別人去打的，而且沒想到自己會有一天輪到我。」

宋家瑜6歲開始打球，來自台灣的雙親，在大學時代打球認識，希望宋家三姊妹也都能打桌球，她坦承一開始打球是應付爸爸，因為爸爸一直有個奧運夢。

宋家瑜說：「我覺得我爸爸更多，他從以前小時候我們開始學球之前，他就說過他希望有一天，他三個女兒裡面可以有一個去打奧運，所以可能他一開始，也沒有說覺得我有潛力，但是有他這個夢想。」

每個打進奧運的選手，過程都是經過艱難的訓練，宋家瑜坦承也有想放棄的時候，在家人、教練推動下，才有了今天的成就。

宋家瑜說：「我覺得每個打運動的人，可能都經歷過一些類似的事情，過程都是很艱難的，但我覺得一旦就是我想放棄的時候，可能背後還是由我爸媽一直推着我繼續堅持打下去，小的時候還不太懂事，就是覺得練球很累，也看不到什麼，就是打球有什麼好處，但慢慢長大之後，他們想讓我專心讀書，我還是自己堅持要打下去的，所以我覺得是長大之後很多事情，你才會意識到它的給你的一些收穫。」

宋家瑜給人的第一印象是左手打球，採訪時愛笑的她，打起球來卻十分冷靜，她說自己最大的優勢就是沉穩。

宋家瑜說：「我覺得可能是我比較穩，覺得可能穩定性會高一些，可能質量沒有那麼高，但可能失誤會相對來說少一些。」

對於首次出戰奧運，宋家瑜期待又興奮，練球時更開心有勁，壓力反而沒那麼大。

宋家瑜說：「我覺得我心情可能更多的是，就是當做一次很珍貴的體驗吧，可能就是說對我來說，可能就是可以看到其他運動員，他們去拼的那個過程，自己上場的話，應該不會給什麼就是說要奪牌的壓力，就覺得有這個機會，盡力去打就好。」

去年在成都大運會上，宋家瑜的顏值，吸引了中國網友的關注，甚至被譽為「比中國隊的錢天一更美的乒乓球顏值擔當」。

她剛剛度過20歲生日，與另一位奧運選手Amy Wang，兩人3月在美國桌球奧運選拔賽女子單打比賽，Amy Wang獲得冠軍，宋家瑜亞軍，雙雙拿到巴黎奧運的入門券，兩人不僅是老朋友、雙打搭檔，更是加州大學洛杉磯分校的室友，夢想就是一起晉級，打進奧運，也成了這次奧運的一個小插曲。

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