【美國大選】當年加州通過47號提案 賀錦麗擔當什麼角色（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

今次總統大選，公共安全是其中一個重要議題，副總統賀錦麗在2014年擔任加州司法部長期間，加州通過47號提案，將950元或以下的盜竊案列為輕罪處理，有共和黨人認為賀錦麗對於47號提案通過之後，做成罪案增加有不可推卸的責任，民主黨人則認為賀錦麗是考慮到長遠的防罪策略，究竟賀錦麗當年在47號提案擔當什麼角色？

2014年加州選民以接近6成贊成票通過47號提案，將幾項不涉及暴力的財物罪案，如果金額不超過950元的話，列為輕罪處理，刑罰主要是罰款和監守行為，有前科的罪犯如果再犯，金額只要不超過950元，都仍然以輕罪處理。

舊金山（三藩市）市參事陳詩敏（Connie Chan）說：「當是加州監獄囚犯人滿為患，加州當時赤字巨大，不能再負擔監獄制度，如何長遠幫助這些人去改善、改變他們的人生，這是長遠解決方法。」

不過，亦有政界人士大肆評擊。

屬共和黨的Union City副市長王耀明（Jeff Wang） 說：「在加州的47號提案，大家現在反應很厲害關於公共安全，當時是賀錦麗作為加州司法部長，她是執法和立法的總負責，她應該要負起這個責任，加州今天犯罪猖獗，她有不可推卸的責任。」

當年作為州司法部長的賀錦麗，並沒有公開支持或反對47號提案，但她領導的司法部負責撰寫提案的標題和100字的簡介，而標題是「刑事判刑，輕罪刑罰，倡議法令」（Criminal Sentences, Misdemeanor Penalties, Initiative Statute）。

提案支持者也稱之為「安全鄰里及學校法令」，而簡介裡面說明，將某些藏毒罪行列為輕罪，不超過950元的盜竊、接受賊贓、偽造或開空頭支票等罪行，也列為輕罪，並准許對強姦、謀殺和非禮兒童罪犯判處重罪刑期，而已經接受嚴重罪行服刑的人士，法庭需要重新判刑，除非罪犯對社區構成不合理的危險。

另外，47號提案的簡介也提到，將所節省的錢用於中小學、以及精神健康服務，推行戒毒計劃和幫助罪案受害人。

今年加州11月選舉，選民將會表決36號提案，修改部分47號提案的內容，包括容許加重藏毒和盜竊的刑罰，以盜竊為例，如果罪犯有兩次前科，而第三次盜竊金額少於950元，也可列為重罪處理及判刑。

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