【加州新聞】南加橙縣司機疑醉酒駕駛 撞到一家五口後不顧而去

【KTSF 張擎鳳報導】

在南加州橙縣一個城市,一名疑似醉酒的司機魯莽駕駛,撞到一家五口之後不顧而去,逃離現場,他其後被捕。

案發於星期日夜晚7點半左右,在Garden Grove市一對夫婦正在騎單車,並且用拖車拉著他們的三個子女,這時一架懷疑由醉駕司機駕駛的汽車撞向他們,司機肇事不顧,逃離現場。

但一名目擊者在事後跟蹤司機,並且通知警方,當局已經拘捕了疑犯,Santa Ana市居民,29歲的Ceferino Ramos。

事後25歲的女事主Angela Hernandez表示說:「一輛車撞到了我們,就像有東西撞到了我,我立刻站了起來,我感覺到一股衝動,我就站了起來,我試圖讓我的孩子站起來,並試圖查看他們的爸爸Angel Hernandez,但我看到我的兒子沒有反應,也沒有動。」

目前兩名兒童和他們的父親送院留醫,情況危殆,媽媽Hernandez輕傷,而她8個月大的嬰兒就情況穩定。

