【加州新聞】南加橙縣司機疑醉酒駕駛 撞到一家五口後不顧而去

【KTSF 張擎鳳報導】

在南加州橙縣一個城市，一名疑似醉酒的司機魯莽駕駛，撞到一家五口之後不顧而去，逃離現場，他其後被捕。

案發於星期日夜晚7點半左右，在Garden Grove市一對夫婦正在騎單車，並且用拖車拉著他們的三個子女，這時一架懷疑由醉駕司機駕駛的汽車撞向他們，司機肇事不顧，逃離現場。

但一名目擊者在事後跟蹤司機，並且通知警方，當局已經拘捕了疑犯，Santa Ana市居民，29歲的Ceferino Ramos。

事後25歲的女事主Angela Hernandez表示說：「一輛車撞到了我們，就像有東西撞到了我，我立刻站了起來，我感覺到一股衝動，我就站了起來，我試圖讓我的孩子站起來，並試圖查看他們的爸爸Angel Hernandez，但我看到我的兒子沒有反應，也沒有動。」

目前兩名兒童和他們的父親送院留醫，情況危殆，媽媽Hernandez輕傷，而她8個月大的嬰兒就情況穩定。

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