【灣區新聞】疑煙花在手中爆炸 柏克萊兩少年受傷

【KTSF】

東灣柏克萊警方發佈，國慶日晚懷疑有人在玩煙花期間，煙花在手中爆炸，兩名未成年青少年受傷，其中一人重傷，當局再次對有關違法煙花發出危險警告。

柏克萊警方指，國慶日晚約10時，至少有30人聚集在Fairview街1800號放煙花，一名未成年人手持一枝煙花期間，煙花爆炸，醫護趕到現場為他檢查後，證實他手部嚴重受傷，他被送往醫院接受手術，正在康復中。

警方表示，現場亦有另一名未成年人士受輕傷，他無需入院治理。

這間咖啡店的老闆Clarke說，在COVID疫情後，越來越多的人在後院和街道上非法放煙花、令人擔憂。

Clarke說：「我想我們當晚聽到煙火聲，在下午5時直到零晨2時，十分瘋狂。」

Clarke說，這也是她選擇在國慶日不營業的原因。

而附近一間開了36年的雜貨店老闆David說，也因為安全原因，假期選擇提早關門。

柏克萊警方提醒大家，在柏克萊放煙花是不合法，而且危險，並可能危及生命。

據報國慶日，灣區至少有12人因煙花事故而受傷。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。