【灣區新聞】疑煙花在手中爆炸 柏克萊兩少年受傷

東灣柏克萊警方發佈,國慶日晚懷疑有人在玩煙花期間,煙花在手中爆炸,兩名未成年青少年受傷,其中一人重傷,當局再次對有關違法煙花發出危險警告。

柏克萊警方指,國慶日晚約10時,至少有30人聚集在Fairview街1800號放煙花,一名未成年人手持一枝煙花期間,煙花爆炸,醫護趕到現場為他檢查後,證實他手部嚴重受傷,他被送往醫院接受手術,正在康復中。

警方表示,現場亦有另一名未成年人士受輕傷,他無需入院治理。

這間咖啡店的老闆Clarke說,在COVID疫情後,越來越多的人在後院和街道上非法放煙花、令人擔憂。

Clarke說:「我想我們當晚聽到煙火聲,在下午5時直到零晨2時,十分瘋狂。」

Clarke說,這也是她選擇在國慶日不營業的原因。

而附近一間開了36年的雜貨店老闆David說,也因為安全原因,假期選擇提早關門。

柏克萊警方提醒大家,在柏克萊放煙花是不合法,而且危險,並可能危及生命。

據報國慶日,灣區至少有12人因煙花事故而受傷。

