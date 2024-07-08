【灣區新聞】奧克蘭一便利店發生集體搶劫案 最少80名匪徒搶掠半小時

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東灣奧克蘭（屋崙）一間便利店日前發生集體搶劫案，閉路電視將整個過程拍下，店主指，最少80名匪徒入內搶劫半小時，指控警方在店員報警後9小時才到達，要求市府負責保障市民基本安全，而在本地5號電視台採訪這宗案件期間，還目睹另一宗企圖搶劫遊客的事件。

從閉路電視畫面見到一大批人在一間油站便利店內搶劫，店主指，匪徒洗劫這間位於奧克蘭機場附近Hegenberger路上的76油站便利店，歷時有30至40分鐘，有兩名員工曾報警，但一直未見警員出現。

店主Sam Mardaie說：「在幾分鐘內，30分鐘後，一切都被破壞，而我就是靠這一切養家活口。」

Sam指，這太無法無天，匪徒任意搶掠，一群匪徒進來後，又另一群匪徒進來，他估計共有80至100人參與這宗搶劫案，除了貨品損失之外，匪徒還搶走了一部收銀機和ATM提款機，裡面大約有22,000元。

Sam說：「凡是匪徒拿不走的，他們就破壞。」

案發在上週五清晨約4時半，Sam指，案發時便利店外有一場大型的非法飆車活動，而他24小時營業的店，當時只提供窗口服務，但是一些參與非法飆車活動的車主和觀眾，就打破了玻璃前門，進入店內並洗劫便利店，兩名員工當時為了安全逃到店外。

Sam說，員工打了911報案，但是警員在事發後約9小時才到場，不過奧克蘭警方反駁稱，他們接到911電話，但匪徒已經離開，因此，警察選擇優先處理其他正在進行中的罪案。

Sam說：「無論給我什麼藉口，對我來說都不夠，我不會接受。」

Sam在去年8月才頂手這間加油站，已經歷了很多次搶劫和盜竊事件。

而週六本地5號電視台採訪這宗案件期間，剛好目睹另一宗罪案，有賊人開著一架黑色豐田Camry汽車，試圖針對兩群前往屋崙機場的遊客下手。

遊客指，他們的租車裡沒有東西被偷，人也都平安無事。

奧克蘭當地員工Raymond Price說：「但我從未見過如此差的情況，看來還沒有平靜下來的趨勢、情況會變得更差。」

很多位於Helgenberger路的商家都已關閉，包括連鎖快餐店In & Out，不過Sam就指未想放棄，但市府領導人必須有所改進。

Sam表示，被洗劫的便利店商品沒有保險，因為找不到願意承保的公司，所以一切都得他自己承擔，他亦指目前沒有聽說，本案中有任何人被逮捕。

本地五號電視台取得代表該區的奧克蘭市議員Treva Reid的聲明回應表示，這是對商業和屋崙又一次毀滅性的打擊，因為犯罪和暴力的影響這個奧克蘭的門戶，Helgenberger一帶機場走廊沿途的企業和居民，已經經歷太多磨難挑戰，和無數的店舖關閉。

而奧克蘭日前剛通過的新預算案，只能負擔678名警員，比現在的712名警員還少，市府表示警局，並不會裁員，減少的人數將來自於退休或辭職的奧克蘭警員。

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