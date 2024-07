【灣區新聞】奧克蘭一便利店發生集體搶劫案 最少80名匪徒搶掠半小時

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)一間便利店日前發生集體搶劫案,閉路電視將整個過程拍下,店主指,最少80名匪徒入內搶劫半小時,指控警方在店員報警後9小時才到達,要求市府負責保障市民基本安全,而在本地5號電視台採訪這宗案件期間,還目睹另一宗企圖搶劫遊客的事件。

從閉路電視畫面見到一大批人在一間油站便利店內搶劫,店主指,匪徒洗劫這間位於奧克蘭機場附近Hegenberger路上的76油站便利店,歷時有30至40分鐘,有兩名員工曾報警,但一直未見警員出現。

店主Sam Mardaie說:「在幾分鐘內,30分鐘後,一切都被破壞,而我就是靠這一切養家活口。」

Sam指,這太無法無天,匪徒任意搶掠,一群匪徒進來後,又另一群匪徒進來,他估計共有80至100人參與這宗搶劫案,除了貨品損失之外,匪徒還搶走了一部收銀機和ATM提款機,裡面大約有22,000元。

Sam說:「凡是匪徒拿不走的,他們就破壞。」

案發在上週五清晨約4時半,Sam指,案發時便利店外有一場大型的非法飆車活動,而他24小時營業的店,當時只提供窗口服務,但是一些參與非法飆車活動的車主和觀眾,就打破了玻璃前門,進入店內並洗劫便利店,兩名員工當時為了安全逃到店外。

Sam說,員工打了911報案,但是警員在事發後約9小時才到場,不過奧克蘭警方反駁稱,他們接到911電話,但匪徒已經離開,因此,警察選擇優先處理其他正在進行中的罪案。

Sam說:「無論給我什麼藉口,對我來說都不夠,我不會接受。」

Sam在去年8月才頂手這間加油站,已經歷了很多次搶劫和盜竊事件。

而週六本地5號電視台採訪這宗案件期間,剛好目睹另一宗罪案,有賊人開著一架黑色豐田Camry汽車,試圖針對兩群前往屋崙機場的遊客下手。

遊客指,他們的租車裡沒有東西被偷,人也都平安無事。

奧克蘭當地員工Raymond Price說:「但我從未見過如此差的情況,看來還沒有平靜下來的趨勢、情況會變得更差。」

很多位於Helgenberger路的商家都已關閉,包括連鎖快餐店In & Out,不過Sam就指未想放棄,但市府領導人必須有所改進。

Sam表示,被洗劫的便利店商品沒有保險,因為找不到願意承保的公司,所以一切都得他自己承擔,他亦指目前沒有聽說,本案中有任何人被逮捕。

本地五號電視台取得代表該區的奧克蘭市議員Treva Reid的聲明回應表示,這是對商業和屋崙又一次毀滅性的打擊,因為犯罪和暴力的影響這個奧克蘭的門戶,Helgenberger一帶機場走廊沿途的企業和居民,已經經歷太多磨難挑戰,和無數的店舖關閉。

而奧克蘭日前剛通過的新預算案,只能負擔678名警員,比現在的712名警員還少,市府表示警局,並不會裁員,減少的人數將來自於退休或辭職的奧克蘭警員。

