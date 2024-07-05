【灣區新聞】舊金山日落區發生郵包失蹤事件 送貨人懷疑就是拿走郵包的人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

在舊金山（三藩市）日落區發生郵包失蹤的事件，從事主家裡閉路電視的片段可見，送貨的人把貨物送到之後，疑似是同一個人返回事主的住宅，拿走剛放下的郵包。

住在日落區的陳太，今年4月在Nordstrom網站訂購了幾件衣服，公司之後發出電郵通知，表示裝有其中四件衣服的包裹已經送到，不過陳太太到門口查看，卻沒有包裹的蹤影，於是她檢查家中的監視錄影畫面。

錄像顯示，貨運公司的一名送貨員，確實在當天下午約4時20分拿著一個白色包裹到她的家門口，並放在門前，從片段可以看到他拍照顯示，將包裹送到，然後離開。

不過大約十多分鐘之後，從閉路電視片段又看見疑似是同一個送貨員，返回陳太太的家，將同一個放在前門口的白色包裹拿走。

陳太太於是打電話給Nordstrom通報情況，客服人員表示，會向貨運公司了解情況，並建議陳太太報警處理。

陳太太當天傍晚就致電舊金山警方非緊急電話報警，警員當晚十點多來到陳太太家中了解情況。

陳太太說：「我致電Nordstrom，告知沒收到包裹，沒看到過，客服員立刻說是失蹤包裹，公司可以退款，但她一點沒有問詳情，我告訴她不是失蹤包裹這麼簡單，不是在新聞一般聽到的那些事件。」

警員最後提供一個案件號碼和電話號碼讓陳太太可以跟進案件進展，不過陳太太事後三度致電警方，留言都沒有得到答覆。

本台曾聯繫送貨公司的負責人，當對方看到閉路電視片段，以及陳太太已經報警，送貨公司的負責人最初鄭重表示，會嚴肅對待事件，並展開調查，又說顧客不應蒙受這樣的經歷，後來我們多次打電話以及發電郵跟進，但送貨公司都沒有回應。

最後一次致電，客戶服務員把電話轉給負責人期間，對方還掛掉電話。

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