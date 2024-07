【灣區新聞】舊金山日落區發生郵包失蹤事件 送貨人懷疑就是拿走郵包的人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

在舊金山(三藩市)日落區發生郵包失蹤的事件,從事主家裡閉路電視的片段可見,送貨的人把貨物送到之後,疑似是同一個人返回事主的住宅,拿走剛放下的郵包。

住在日落區的陳太,今年4月在Nordstrom網站訂購了幾件衣服,公司之後發出電郵通知,表示裝有其中四件衣服的包裹已經送到,不過陳太太到門口查看,卻沒有包裹的蹤影,於是她檢查家中的監視錄影畫面。

錄像顯示,貨運公司的一名送貨員,確實在當天下午約4時20分拿著一個白色包裹到她的家門口,並放在門前,從片段可以看到他拍照顯示,將包裹送到,然後離開。

不過大約十多分鐘之後,從閉路電視片段又看見疑似是同一個送貨員,返回陳太太的家,將同一個放在前門口的白色包裹拿走。

陳太太於是打電話給Nordstrom通報情況,客服人員表示,會向貨運公司了解情況,並建議陳太太報警處理。

陳太太當天傍晚就致電舊金山警方非緊急電話報警,警員當晚十點多來到陳太太家中了解情況。

陳太太說:「我致電Nordstrom,告知沒收到包裹,沒看到過,客服員立刻說是失蹤包裹,公司可以退款,但她一點沒有問詳情,我告訴她不是失蹤包裹這麼簡單,不是在新聞一般聽到的那些事件。」

警員最後提供一個案件號碼和電話號碼讓陳太太可以跟進案件進展,不過陳太太事後三度致電警方,留言都沒有得到答覆。

本台曾聯繫送貨公司的負責人,當對方看到閉路電視片段,以及陳太太已經報警,送貨公司的負責人最初鄭重表示,會嚴肅對待事件,並展開調查,又說顧客不應蒙受這樣的經歷,後來我們多次打電話以及發電郵跟進,但送貨公司都沒有回應。

最後一次致電,客戶服務員把電話轉給負責人期間,對方還掛掉電話。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。