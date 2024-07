【KTSF】

舊金山(三藩市)Mission區一棟公寓大廈,週三下午有一名15個月大的嬰兒從兩層高的單位墮下,情況危殆。

事發地點位於Mission街2315號一個公寓單位,舊金山消防當局表示,該嬰兒從20幾呎高的二樓墮下,受了重傷,有生命危險,現正在舊金山總醫院急救。

加州社會服務部正跟進調查這事故。

