【灣區新聞】涉開車撞死一家四口 華裔女司機出庭否認控罪

【KTSF 陳程威報導】

涉嫌在今年3月16日,於舊金山West Portal區開車撞死一家四口的78歲姓劉的華裔女司機Mary Fong Lau,週五上午首次出庭,她否認控罪,法庭命令她交出駕駛執照,但也同意解除她的電子鐐銬監控。

Mary Fong Lau週五在約20人的親友陪伴下出庭受審,她面對四項涉及汽車的誤殺罪起訴,她否認控罪。

辯方律師表示,被告在事故之前沒有任何駕駛的違規記錄,在事發後再也沒有再開車,法庭週五下令她交出駕照,但同時也解除了她在家裡的電子腳鐐監控。

控方則希望她繼續佩戴電子腳鐐,但法官認為沒有必要,因為被告沒有潛逃的風險。

劉女士在週三繳交了15萬元保釋金,獲得釋放候審,下一次出庭的日期是10月10日。

辯方律師表示,劉女士事發時正準備給她的兄弟送飯。

辯方律師Sam Gerller說:「她嘗試停車,然後事故就發生了。」

辯方形容,事件是悲劇,對於警方的調查結果沒有發現任何證據,顯示涉案汽車有機械故障或損壞,辯方律師並不否認,但辯方打算展開「徹底的調查”,以確認肇事的SUV是否有任何問題。

Gerller說:「我提供的資訊顯示,執法部門幾乎鑑認了本案汽車的品牌、型號與年份,與去年1月新澤西事故的汽車所做的一樣,NHTSA正在調查那次事故,我們也將自行調查。」

辯方律師同時表示,在事故發生之前,被告從事照顧小朋友的工作,辯方律師也透露,被告在事發之後對於駕駛充滿恐懼。

Gerller說:「週三我接她,並開車送她回家,我開得盡可能舒適、安全、緩慢,但你可以看出,她很害怕坐車。」

案情指,事發當天,劉女士開著一部2014年的奔馳GLK,加速撞上West Portal區Ulloa街一個巴士站,導致一個拉美裔家庭一家四口死亡。

有目擊者表示,司機車速約在時速50-70英里之間,在Ulloa街逆向行駛,沒有煞車跡象,路上也沒有煞車痕跡。

