【灣區新聞】涉開車撞死一家四口 華裔女司機出庭否認控罪

【KTSF 陳程威報導】

涉嫌在今年3月16日，於舊金山West Portal區開車撞死一家四口的78歲姓劉的華裔女司機Mary Fong Lau，週五上午首次出庭，她否認控罪，法庭命令她交出駕駛執照，但也同意解除她的電子鐐銬監控。

Mary Fong Lau週五在約20人的親友陪伴下出庭受審，她面對四項涉及汽車的誤殺罪起訴，她否認控罪。

辯方律師表示，被告在事故之前沒有任何駕駛的違規記錄，在事發後再也沒有再開車，法庭週五下令她交出駕照，但同時也解除了她在家裡的電子腳鐐監控。

控方則希望她繼續佩戴電子腳鐐，但法官認為沒有必要，因為被告沒有潛逃的風險。

劉女士在週三繳交了15萬元保釋金，獲得釋放候審，下一次出庭的日期是10月10日。

辯方律師表示，劉女士事發時正準備給她的兄弟送飯。

辯方律師Sam Gerller說：「她嘗試停車，然後事故就發生了。」

辯方形容，事件是悲劇，對於警方的調查結果沒有發現任何證據，顯示涉案汽車有機械故障或損壞，辯方律師並不否認，但辯方打算展開「徹底的調查”，以確認肇事的SUV是否有任何問題。

Gerller說：「我提供的資訊顯示，執法部門幾乎鑑認了本案汽車的品牌、型號與年份，與去年1月新澤西事故的汽車所做的一樣，NHTSA正在調查那次事故，我們也將自行調查。」

辯方律師同時表示，在事故發生之前，被告從事照顧小朋友的工作，辯方律師也透露，被告在事發之後對於駕駛充滿恐懼。

Gerller說：「週三我接她，並開車送她回家，我開得盡可能舒適、安全、緩慢，但你可以看出，她很害怕坐車。」

案情指，事發當天，劉女士開著一部2014年的奔馳GLK，加速撞上West Portal區Ulloa街一個巴士站，導致一個拉美裔家庭一家四口死亡。

有目擊者表示，司機車速約在時速50-70英里之間，在Ulloa街逆向行駛，沒有煞車跡象，路上也沒有煞車痕跡。

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