因天氣酷熱,以及國家氣象局延長紅色火災警告,東灣多個位於內陸地區的郊野公園週六將繼續關閉。

管理東灣多個郊野公園的East Bay Regional Park District在官網上公佈,31個山區和內陸地區的公園,週六會繼續關閉,這些公園自從本月1日以來,因為危險酷熱和極容易發生山火而陸續關閉,其中包括Anthony Chabot,和Black Diamond Mines公園。

當局表示,其他四十多個位於水邊的公園和游泳設施保持開放,許多郊野公園的紅色火災警告生效,在公園裡不能生火,但是可以攜帶煤氣燒烤爐,不要在非道路區域駕駛,以免汽車底盤發熱而觸發山火。

