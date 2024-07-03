【國際新聞】5級颶風Beryl在加勒比海造成多處破壞 6人死亡

July 3, 2024 新聞, 國際新聞, 熱點關注
(Guardian News)

【KTSF 張擎鳳報導】

5級颶風Beryl已經在加勒比海一帶造成多處破壞，以及導致6人死亡，Beryl正在向牙買加移動，預計週三就會登陸。

颶風Beryl造成的死亡人數正在上升，隨著這股強大的風暴，摧毀加勒比海島嶼社區，當地居民對此感到恐懼。

聯合國球氣候組織官員Simon Stiell說：「Grenada島已經被夷為平地了，現在得出的報告顯示了一個非常非常令人擔憂的信號。」

Beryl導致St. Vincent，以及Grenadines島嶼部份地區斷電或缺水，當地的建築物、房屋和船隻，全部被大風吹散。

在Barbados島嶼，民眾正在努力應對災難。

漁民Kerryann Nowell-Browne說：「這是瘋狂的，在我46年的人生中，我從未在這裡見過這樣的景象，這太瘋狂了。」

這場歷史性的強大的風暴，成為今個大西洋颶風季節最早出現的五級風暴，異常溫暖的海水，為風暴系統增添燃料。

牙買加官員正在啟動救災機制，以應對颶風明天的著陸，他們警告民眾會出現有關危及生命的大風和風暴潮。

Stiell說：「未來數週和數月，島民將盡力恢復生活和生計，這對他們來說將是一項重大挑戰。」

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