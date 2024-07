【國際新聞】5級颶風Beryl在加勒比海造成多處破壞 6人死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

5級颶風Beryl已經在加勒比海一帶造成多處破壞,以及導致6人死亡,Beryl正在向牙買加移動,預計週三就會登陸。

颶風Beryl造成的死亡人數正在上升,隨著這股強大的風暴,摧毀加勒比海島嶼社區,當地居民對此感到恐懼。

聯合國球氣候組織官員Simon Stiell說:「Grenada島已經被夷為平地了,現在得出的報告顯示了一個非常非常令人擔憂的信號。」

Beryl導致St. Vincent,以及Grenadines島嶼部份地區斷電或缺水,當地的建築物、房屋和船隻,全部被大風吹散。

在Barbados島嶼,民眾正在努力應對災難。

漁民Kerryann Nowell-Browne說:「這是瘋狂的,在我46年的人生中,我從未在這裡見過這樣的景象,這太瘋狂了。」

這場歷史性的強大的風暴,成為今個大西洋颶風季節最早出現的五級風暴,異常溫暖的海水,為風暴系統增添燃料。

牙買加官員正在啟動救災機制,以應對颶風明天的著陸,他們警告民眾會出現有關危及生命的大風和風暴潮。

Stiell說:「未來數週和數月,島民將盡力恢復生活和生計,這對他們來說將是一項重大挑戰。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。