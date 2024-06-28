【全國新聞】灣區空氣品質管理局下令Tesla改善Fremont廠房的空氣品質問題

【KTSF】

灣區空氣品質管理局週二表示，電動車Tesla位於東灣Fremont市的廠房因為排出有毒廢氣，過去5年被發出超過100張違規通知，局方稱Tesla有必要著手處理廠房的空氣品質問題。

灣區空氣品質管理局計劃本週稍後，向Tesla發出書面禁令，局方稱，Tesla涉及的違規事故達到112次，每次的非法空氣污染排放可達到數千磅，對公眾健康構成威脅，也影響附近社區的空氣質素。

灣區空氣品質管理局已要求Tesla僱用獨立顧問糾正問題，並需要制定及執行改善方案，以停止廢氣排放，及遵守空氣品質條例。

Tesla尚未就事件作出評論。

稍早，Tesla出產的Cybertruck，在美國已第四度召回維修，因為水撥可能會故障，及車身的部件有可能鬆脫。

另外，今年2月，加州一名法官下令Tesla支付150萬元和解一宗民事訴訟，該訟訴指控Tesla在修車中心、能源中心和廠房不當處置危險廢料。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。