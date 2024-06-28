【灣區新聞】華裔男子上週在奧克蘭Lake Merritt中槍 家人設網頁籌醫藥費

【KTSF 黃恩光報導】

本台週四報導過，六月節當晚在奧克蘭（屋崙）Lake Merritt發生的集體槍擊案，十多名中槍傷者之中，有一名傷者是東灣列治文市居民馬子添，馬子添的家人提供一段片段給本台，可以看到當晚混亂的情況，有部分片段有可能引起觀眾不安，敬請留意。

片段顯示，6月19日上星期三晚，在奧克蘭Grand Ave 400號路段一棟公寓住宅前面發生槍擊案。

見到馬子添中槍後，躺在一輛停在路邊的汽車旁邊流了許多血，他當晚中了三槍，分別是手指和兩邊大腿中槍。

馬子添接受本台電話訪問時說：「當去到急症室的時候，我聽到有人說，這個人流許多血，最快的處理方法就是截肢，切掉我的右腿，我當時立刻醒過來，求他們不要割掉我的腿。」

馬子添續道：「後來有一個亞裔創傷科的醫生，我捉住他，求他先醫治我，因為我當時不知道有多少人被槍傷，但我希望他給我多些關注，他找到一個專科醫生，可以將我左邊大腿的靜脈血管移到我的右腿，暫時保住它，但始終保不住我右手的食指。」

馬子添當晚不是去慶祝六月節，而是和一名非洲裔朋友打算到他經常光顧的韓國餐館吃晚飯，沒想到會遭遇槍擊。

馬子添說：「我要讓大家知道奧克蘭真的變了許多，現在不安全，我不曉得是警察方面還是政客方面，Merritt湖本身不是一個危險的地方，我在PG＆E上班的，我下午和晚上都在那邊吃飯，已經好幾年，我不會覺得那裡是我會中槍的地方，但現在變成這個地步，我們沒有理由接受一個城市變成這樣。」

馬子添現在暫時沒有醫療保險，即使出院後兩粒子彈仍然在體內，因為醫生認為是非緊急，而沒有動手術把子彈取出來。

馬子添的妹妹馬晶宜在GoFundMe為哥哥發起眾籌，籌集醫療以及康復的費用，但兩兄妹有一個更重要的請求。

馬子添說：「當我打電話給警察，他們說是一宗小事，好像沒有什麼可以做，對我來說不是小事，腳廢了，失去了一隻手指。」

馬晶宜說：「我想懇求觀眾如果有什麼資料，我想他們告訴我，還有，如果捉到那個人，我這一生的工作就是，要捉到這個人，確保他不能再去害其他人，我不想有第二個馬子添，第三個，第一百個，遇到這些事。」

馬晶宜表示，很想知道哥哥當晚遭遇什麼事，但警方沒有給她更多的資料。

馬晶宜說：「我自己甚至上星期四案發翌日，我去到案發現場，我要去自己去找出哥哥遇到什麼事，和他的朋友一起去，因為警察沒有用，我不相信警察。」

本台週四向奧克蘭警方提供馬子添被槍擊案件的報案號碼，警方週五回覆，只附上本星期二就集體槍擊案發出的新聞稿，並沒有交代馬子添案件的資料。

本台週五再追問警方如何回應受害人和家屬的說法，但到截稿時仍然未有回覆。

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