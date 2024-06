【灣區新聞】華裔男子上週在奧克蘭Lake Merritt中槍 家人設網頁籌醫藥費

【KTSF 黃恩光報導】

本台週四報導過,六月節當晚在奧克蘭(屋崙)Lake Merritt發生的集體槍擊案,十多名中槍傷者之中,有一名傷者是東灣列治文市居民馬子添,馬子添的家人提供一段片段給本台,可以看到當晚混亂的情況,有部分片段有可能引起觀眾不安,敬請留意。

片段顯示,6月19日上星期三晚,在奧克蘭Grand Ave 400號路段一棟公寓住宅前面發生槍擊案。

見到馬子添中槍後,躺在一輛停在路邊的汽車旁邊流了許多血,他當晚中了三槍,分別是手指和兩邊大腿中槍。

馬子添接受本台電話訪問時說:「當去到急症室的時候,我聽到有人說,這個人流許多血,最快的處理方法就是截肢,切掉我的右腿,我當時立刻醒過來,求他們不要割掉我的腿。」

馬子添續道:「後來有一個亞裔創傷科的醫生,我捉住他,求他先醫治我,因為我當時不知道有多少人被槍傷,但我希望他給我多些關注,他找到一個專科醫生,可以將我左邊大腿的靜脈血管移到我的右腿,暫時保住它,但始終保不住我右手的食指。」

馬子添當晚不是去慶祝六月節,而是和一名非洲裔朋友打算到他經常光顧的韓國餐館吃晚飯,沒想到會遭遇槍擊。

馬子添說:「我要讓大家知道奧克蘭真的變了許多,現在不安全,我不曉得是警察方面還是政客方面,Merritt湖本身不是一個危險的地方,我在PG&E上班的,我下午和晚上都在那邊吃飯,已經好幾年,我不會覺得那裡是我會中槍的地方,但現在變成這個地步,我們沒有理由接受一個城市變成這樣。」

馬子添現在暫時沒有醫療保險,即使出院後兩粒子彈仍然在體內,因為醫生認為是非緊急,而沒有動手術把子彈取出來。

馬子添的妹妹馬晶宜在GoFundMe為哥哥發起眾籌,籌集醫療以及康復的費用,但兩兄妹有一個更重要的請求。

馬子添說:「當我打電話給警察,他們說是一宗小事,好像沒有什麼可以做,對我來說不是小事,腳廢了,失去了一隻手指。」

馬晶宜說:「我想懇求觀眾如果有什麼資料,我想他們告訴我,還有,如果捉到那個人,我這一生的工作就是,要捉到這個人,確保他不能再去害其他人,我不想有第二個馬子添,第三個,第一百個,遇到這些事。」

馬晶宜表示,很想知道哥哥當晚遭遇什麼事,但警方沒有給她更多的資料。

馬晶宜說:「我自己甚至上星期四案發翌日,我去到案發現場,我要去自己去找出哥哥遇到什麼事,和他的朋友一起去,因為警察沒有用,我不相信警察。」

本台週四向奧克蘭警方提供馬子添被槍擊案件的報案號碼,警方週五回覆,只附上本星期二就集體槍擊案發出的新聞稿,並沒有交代馬子添案件的資料。

本台週五再追問警方如何回應受害人和家屬的說法,但到截稿時仍然未有回覆。

