【灣區新聞】聖荷西警方推頭號通緝犯社交網頁 華裔婦涉虐兒致死被追緝

【KTSF 陳程威報導】

聖荷西警方宣布推出聖荷西頭號通緝犯Facebook跟Instagram頁面,旨在為逮捕在逃通緝犯提供新線索。

聖荷西警方新推出的通緝犯頁面,是希望透過社交媒體的力量,讓更多人看到,期望可以向當局提供線索,將疑犯繩之於法。

在警方的Facebook的通緝犯頁面,9人都是兇殺案在逃嫌疑人,警方相信許多嫌犯已潛逃美國境外。

其中就有華人女性Yuqi Yan,根據警方發布的最新通緝令,她涉嫌長期虐待,並導致其兩個月大的兒子在去年4月死亡,通緝令指出Yuqi Yan已離境,相信已經潛逃回中國大陸。

根據男嬰死亡報告顯示,男嬰父母均來自中國,在男嬰死後不到一個月,相關討論與信息就已經充斥在中文社交媒體。

根據The Mercury News的報導,早先外界就曾質疑執法當局男嬰致死原因,等到去年12月才確定為他殺,以致Yuqi Yan能夠潛逃回中國。

聖荷西警方呼籲民眾致電匿名舉報熱線 (408) 947-7867,提供嫌犯線索。

