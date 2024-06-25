【灣區新聞】舊金山週末發生多宗搶劫案 幾個匪徒搶劫亞裔受害人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）過去的週末發生多宗搶劫案，其中部分案件，幾個匪徒同時搶劫一個亞裔受害人，另外又有一宗襲擊亞裔的案件，匪徒從汽車懷疑用氣槍射擊一個亞裔女人。

警方資料顯示，上星期五晚上9點幾，在4街夾King街，一個27歲亞裔女人遇到襲擊。

警方表示，相信匪徒用氣槍射擊女事主，導致她受傷，沒有生命危險，匪徒是兩男一女，乘坐一輛房車。

同一天晚上將近11點，Potrero Hill20街2100號地段夾Rhode Island街發生搶劫案，5個20多歲的非洲裔男人，搶走一名30歲亞裔女人的手機、鑰匙和耳筒，然後乘坐一輛房車逃走。

同樣是星期五晚上11點左右，日落區Lawton街夾23 Ave，幾個男人搶劫一個28歲拉美裔女人，3個匪徒用武力搶走女事主的手機和現金，女事主受傷，需要送院治療，匪徒後來乘坐一輛房車逃走。

同一天上午9點半左右，灣景獵人角區Middle Point Road夾Innes Ave.，一輛巴士上發生搶劫案，5個10多歲的非洲裔少年，搶劫巴士上兩個正在用手機的年輕亞裔女人，搶走她們的手機，然後下巴士逃走。

週日下午3點左右，在同一地點，6個14到15歲的非洲裔少年，在巴士上搶走一個32歲亞裔男人的手機，男事主追逐匪徒期間，被匪徒打傷，需要送院治療。

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