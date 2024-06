【灣區新聞】舊金山週末發生多宗搶劫案 幾個匪徒搶劫亞裔受害人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)過去的週末發生多宗搶劫案,其中部分案件,幾個匪徒同時搶劫一個亞裔受害人,另外又有一宗襲擊亞裔的案件,匪徒從汽車懷疑用氣槍射擊一個亞裔女人。

警方資料顯示,上星期五晚上9點幾,在4街夾King街,一個27歲亞裔女人遇到襲擊。

警方表示,相信匪徒用氣槍射擊女事主,導致她受傷,沒有生命危險,匪徒是兩男一女,乘坐一輛房車。

同一天晚上將近11點,Potrero Hill20街2100號地段夾Rhode Island街發生搶劫案,5個20多歲的非洲裔男人,搶走一名30歲亞裔女人的手機、鑰匙和耳筒,然後乘坐一輛房車逃走。

同樣是星期五晚上11點左右,日落區Lawton街夾23 Ave,幾個男人搶劫一個28歲拉美裔女人,3個匪徒用武力搶走女事主的手機和現金,女事主受傷,需要送院治療,匪徒後來乘坐一輛房車逃走。

同一天上午9點半左右,灣景獵人角區Middle Point Road夾Innes Ave.,一輛巴士上發生搶劫案,5個10多歲的非洲裔少年,搶劫巴士上兩個正在用手機的年輕亞裔女人,搶走她們的手機,然後下巴士逃走。

週日下午3點左右,在同一地點,6個14到15歲的非洲裔少年,在巴士上搶走一個32歲亞裔男人的手機,男事主追逐匪徒期間,被匪徒打傷,需要送院治療。

