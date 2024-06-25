【灣區新聞】南灣華裔男子魂斷Santorini 家屬質疑船公司救援不力（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

希臘小島Santorini是熱門的度假勝地，每年吸引上百萬觀光客光顧這座美麗的小島，南灣聖荷西一個華裔家庭，上個月參加Santorini出海活動，原本全家快快樂樂出門，帶回來的卻是一罈骨灰。

住在聖荷西的李朝陽，上個月全家前往希臘Santorini渡假，慶祝大女兒大學畢業，結果卻魂斷異鄉，他的妻子接受本台的專訪，談到意外發生的過程。

全家四口參加Caldera’s Boat火山和溫泉之旅，全團先是健行去看火山，然後搭船前往一處被硫磺和礦泉水包圍的海灣，遊客可以選擇下水游泳到岸邊。

根據李太太描述，當時兩個女兒先下水，她自己決定留在船上攝影，先生後來也跟著下去。

李太太說：「我也不曉得過了多久，可能將近一分鐘，還是一分多鐘，我就發現他好像，我的手機不再移動了，然後我就差不多就停下來，我就想就看看他人在哪裡，然後我就突然發現，他在水裡面動作游得很快很快，我就知道那個很快的速度就是有問題，我就跟上去跟那個女導遊，就是在船邊指導每個人下船，問要不要noodle那一個人，我就想說我趕快來跟她求救好了，然後我就跟她講說，我先生在那個水裡面，我用英文講，我先生在那裡，他游得很快，我不覺得他還能繼續，他不再往前，我覺得他出事了。」

李太太下意識很想大叫，希望水中的其他遊客能夠去救他先生，但擔心嚇到大家，李太太看到先生游到一塊石頭，起先還露出頭來，接著就看不到了。

李太太說：「然後一個船客就突然大叫，然後我心裡就很慌了，我想不對了，然後他大叫以後，附近有幾個比較會遊泳就通通過來，就把他從水上拖到岸邊，一個傳回來的聲音就是，他沒有呼吸，然後我就說慘了。」

李太太形容，當時腦筋一片空白，聽到有人大叫船上是否有急救設備，船上是否有醫生，趕快打電話求救，但船員都沒有動作。

李太太說：「剛開始他們還不打，然後水裡面的乘客看他們什麼行動都沒有，就在吼有人必須打電話，然後她就開始打了，就是女導遊，印象是她，她就開始打了打到岸邊去求救，就是派船過來救援這種電話。」

李太太說，船上的船長自稱是醫生，但不能離開船，後來船長把一個橡皮筏丟到水裡，由乘客拖到岸邊，再把李朝陽拖回船上。

李太太說：「全部都是乘客幫忙的，船員至少我知道有三個人，一個女的，兩個男的通通沒有下水，就是這樣子，整個過程就是這樣，其實他到船上的時候，他們還是試著做些CPR，可是其實就是已經沒有救，然後後來大概隔了半個多鐘頭，救生艇過來了，然後就把他的遺體就放到船上去。」

李朝陽的遺體被送到醫院後被醫生確認死亡，李太太前往警察局，做了兩小時的筆錄。

由於死亡證明必須由美國駐雅典大使館開立，李太太和女兒又待了十天，才將李先生的骨灰帶回來。

把李先生的後事辦完之後，李太太目前正找尋找律師，考慮對船公司採取法律行動。

李太太說：「我覺得船公司絕對有安全失職，這方面的責任，然後我覺得就是他們要負法律上，就是承認他們有錯誤，然後要改善安全協議，然後我也是希望由這個事件，讓希臘這船方面的遊玩，大家每個船公司都以此借鏡，有救生衣，提供救生衣，然後安全協議一定要執行，如果有人通報安全意外，一定要有救生員可以下水，然後提供救生圈之類的，然後去救，不是像這樣就只是在船上看，這事所以說我覺得，他有錯誤操作的疏失。」

李朝陽夫婦都是工程師，李先生還在慈濟擔任義工，去年李太太被裁員，想開始與先生遊山玩水，沒想到才剛開始退休生活，就發生這個意外，讓她非常痛苦，也希望能夠替先生討公道。

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