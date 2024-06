【灣區新聞】南灣華裔男子魂斷Santorini 家屬質疑船公司救援不力（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

希臘小島Santorini是熱門的度假勝地,每年吸引上百萬觀光客光顧這座美麗的小島,南灣聖荷西一個華裔家庭,上個月參加Santorini出海活動,原本全家快快樂樂出門,帶回來的卻是一罈骨灰。

住在聖荷西的李朝陽,上個月全家前往希臘Santorini渡假,慶祝大女兒大學畢業,結果卻魂斷異鄉,他的妻子接受本台的專訪,談到意外發生的過程。

全家四口參加Caldera’s Boat火山和溫泉之旅,全團先是健行去看火山,然後搭船前往一處被硫磺和礦泉水包圍的海灣,遊客可以選擇下水游泳到岸邊。

根據李太太描述,當時兩個女兒先下水,她自己決定留在船上攝影,先生後來也跟著下去。

李太太說:「我也不曉得過了多久,可能將近一分鐘,還是一分多鐘,我就發現他好像,我的手機不再移動了,然後我就差不多就停下來,我就想就看看他人在哪裡,然後我就突然發現,他在水裡面動作游得很快很快,我就知道那個很快的速度就是有問題,我就跟上去跟那個女導遊,就是在船邊指導每個人下船,問要不要noodle那一個人,我就想說我趕快來跟她求救好了,然後我就跟她講說,我先生在那個水裡面,我用英文講,我先生在那裡,他游得很快,我不覺得他還能繼續,他不再往前,我覺得他出事了。」

李太太下意識很想大叫,希望水中的其他遊客能夠去救他先生,但擔心嚇到大家,李太太看到先生游到一塊石頭,起先還露出頭來,接著就看不到了。

李太太說:「然後一個船客就突然大叫,然後我心裡就很慌了,我想不對了,然後他大叫以後,附近有幾個比較會遊泳就通通過來,就把他從水上拖到岸邊,一個傳回來的聲音就是,他沒有呼吸,然後我就說慘了。」

李太太形容,當時腦筋一片空白,聽到有人大叫船上是否有急救設備,船上是否有醫生,趕快打電話求救,但船員都沒有動作。

李太太說:「剛開始他們還不打,然後水裡面的乘客看他們什麼行動都沒有,就在吼有人必須打電話,然後她就開始打了,就是女導遊,印象是她,她就開始打了打到岸邊去求救,就是派船過來救援這種電話。」

李太太說,船上的船長自稱是醫生,但不能離開船,後來船長把一個橡皮筏丟到水裡,由乘客拖到岸邊,再把李朝陽拖回船上。

李太太說:「全部都是乘客幫忙的,船員至少我知道有三個人,一個女的,兩個男的通通沒有下水,就是這樣子,整個過程就是這樣,其實他到船上的時候,他們還是試著做些CPR,可是其實就是已經沒有救,然後後來大概隔了半個多鐘頭,救生艇過來了,然後就把他的遺體就放到船上去。」

李朝陽的遺體被送到醫院後被醫生確認死亡,李太太前往警察局,做了兩小時的筆錄。

由於死亡證明必須由美國駐雅典大使館開立,李太太和女兒又待了十天,才將李先生的骨灰帶回來。

把李先生的後事辦完之後,李太太目前正找尋找律師,考慮對船公司採取法律行動。

李太太說:「我覺得船公司絕對有安全失職,這方面的責任,然後我覺得就是他們要負法律上,就是承認他們有錯誤,然後要改善安全協議,然後我也是希望由這個事件,讓希臘這船方面的遊玩,大家每個船公司都以此借鏡,有救生衣,提供救生衣,然後安全協議一定要執行,如果有人通報安全意外,一定要有救生員可以下水,然後提供救生圈之類的,然後去救,不是像這樣就只是在船上看,這事所以說我覺得,他有錯誤操作的疏失。」

李朝陽夫婦都是工程師,李先生還在慈濟擔任義工,去年李太太被裁員,想開始與先生遊山玩水,沒想到才剛開始退休生活,就發生這個意外,讓她非常痛苦,也希望能夠替先生討公道。

