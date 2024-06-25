【全國新聞】聯邦最高法院將審理州政府可否限制跨性別青少年接受荷爾蒙激素治療

June 25, 2024 新聞, 全國消息

【KTSF 張麗月報導】

聯邦最高法院週一宣布，將會審視一些州份是否可以限制跨性別青少年，接受包括荷爾蒙激素治療的療程。

聯邦最高法院週一同意受理，田納西州限制18歲以下青少年接受跨性別治療的禁令是否合符憲法，預料明年將會有裁決，在過去三年，已經有超過20個州通過有關禁令。

拜登政府催促最高法院決定，經過與家長和醫生商量之後，州是否可以阻止跨性別青少年，尋求包括荷爾蒙激素治療。

一些主要醫學組織指，這些荷爾蒙激素治療，可以降低跨性別人士的憂鬱和自殺率。

目前有超過十萬名跨性別青少年，居住在限制性別肯定醫療照顧的二十多個州之中。

聯邦最高法院在2020年，對同性戀者、雙性別，以及跨性別的員工，延長對他們的就業保障，但對於下級法庭就跨性別青少年、洗手間使用或運動員等議題上，仍未就是否合符憲法的問題作出裁決。

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