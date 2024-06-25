【灣區新聞】舊金山Stonestown商場有超過30年歷史的麥當勞結業（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山（三藩市）Stonestown商場有超過30年歷史的麥當勞週日結業。

週一仍然有顧客想進入Stonestown商場的麥當勞分店，但大門已上鎖，店內無人，除了枱櫈外，只有一堆雜物，店外的麥當勞商標亦已經移除。

本地KRON電視台報導，這間麥當勞分店週日停業，這間加盟店老闆Scott Rodrick對於結業表示痛心，但經過慢長的考量後，決定這是最好選擇。

Rodrick表示，有兩個主要的因素，導致他決定要結業，第一店商場業主不願意以一個合理價格，與他簽署一份長期租約，而Stonestown商場的物業稅，和租戶分擔的商場費用亦達到新高。

第二個原因是，加州4月實施提高快餐店員工的最低工資至每小時20元的法例，令經營成本上漲，Rodrick難以繼續經營這間加盟店。

所有員工將會去其他的麥當勞分店工作。

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