【灣區新聞】舊金山Stonestown商場有超過30年歷史的麥當勞結業（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)Stonestown商場有超過30年歷史的麥當勞週日結業。

週一仍然有顧客想進入Stonestown商場的麥當勞分店,但大門已上鎖,店內無人,除了枱櫈外,只有一堆雜物,店外的麥當勞商標亦已經移除。

本地KRON電視台報導,這間麥當勞分店週日停業,這間加盟店老闆Scott Rodrick對於結業表示痛心,但經過慢長的考量後,決定這是最好選擇。

Rodrick表示,有兩個主要的因素,導致他決定要結業,第一店商場業主不願意以一個合理價格,與他簽署一份長期租約,而Stonestown商場的物業稅,和租戶分擔的商場費用亦達到新高。

第二個原因是,加州4月實施提高快餐店員工的最低工資至每小時20元的法例,令經營成本上漲,Rodrick難以繼續經營這間加盟店。

所有員工將會去其他的麥當勞分店工作。

