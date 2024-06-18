【全國新聞】極端高溫如何影響家庭和企業的經濟狀況

【KTSF 周正鈞報導】

數百萬美國人本週正處於高溫警報之下，家庭和企業可能需要考慮極端高溫如何影響他們的經濟狀況。

從西部的山火，到從愛荷華到緬因州的高溫，除了採取健康和安全預防措施外，還需要考慮這些持續的熱浪帶來的經濟負擔，極端高溫越來越頻繁，而導致的成本也越來越高。

杜克大學熱學政策創新中心主任Ashley Ward說：「我們永遠不會只在山火季節或颶風季節，才去計劃應對這些災害。」

Ward表示，這些嚴熱的熱浪，令家居降溫變得更加昂貴。

Ward說：「例如，當夜間氣溫不低於華氏75度時，身體或任何生物，或我們的能源系統，都無法從白天的高溫中恢復過來。」

美國銀行研究所高級經濟學家David Tinsley表示，分析發現，自2019年以來，由於平均氣溫上升，消費者的每月平均水電費增加了23%。

Tinsley說：「所有數據表明，這些熱浪變得更熱，並且持續時間更長，因此，在這種情況下，人們不得不開大氣冷，並要長時間開著，這就增加了支出。」

此外，企業也面臨著壓力，在2023年的一份報告中，美國國會聯合經濟委員會引用的數據顯示，在農業、建築和製造業等特定行業中，極端高溫導致的勞動力損失超過25億小時。

Tinsley說：「這些極端高溫的影響非常大，因此，這對整體經濟有一定的抑制作用。」

極端高溫也會擾亂航空業，當空氣溫度高且密度低時，飛機需要減少重量或增加跑道距離才能起飛，這也可能導致乘客或行李要被迫離開機艙，甚至航班也要取消。

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