【全國新聞】極端高溫如何影響家庭和企業的經濟狀況

【KTSF 周正鈞報導】

數百萬美國人本週正處於高溫警報之下,家庭和企業可能需要考慮極端高溫如何影響他們的經濟狀況。

從西部的山火,到從愛荷華到緬因州的高溫,除了採取健康和安全預防措施外,還需要考慮這些持續的熱浪帶來的經濟負擔,極端高溫越來越頻繁,而導致的成本也越來越高。

杜克大學熱學政策創新中心主任Ashley Ward說:「我們永遠不會只在山火季節或颶風季節,才去計劃應對這些災害。」

Ward表示,這些嚴熱的熱浪,令家居降溫變得更加昂貴。

Ward說:「例如,當夜間氣溫不低於華氏75度時,身體或任何生物,或我們的能源系統,都無法從白天的高溫中恢復過來。」

美國銀行研究所高級經濟學家David Tinsley表示,分析發現,自2019年以來,由於平均氣溫上升,消費者的每月平均水電費增加了23%。

Tinsley說:「所有數據表明,這些熱浪變得更熱,並且持續時間更長,因此,在這種情況下,人們不得不開大氣冷,並要長時間開著,這就增加了支出。」

此外,企業也面臨著壓力,在2023年的一份報告中,美國國會聯合經濟委員會引用的數據顯示,在農業、建築和製造業等特定行業中,極端高溫導致的勞動力損失超過25億小時。

Tinsley說:「這些極端高溫的影響非常大,因此,這對整體經濟有一定的抑制作用。」

極端高溫也會擾亂航空業,當空氣溫度高且密度低時,飛機需要減少重量或增加跑道距離才能起飛,這也可能導致乘客或行李要被迫離開機艙,甚至航班也要取消。

