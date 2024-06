【灣區新聞】聯邦當局宣布加強打擊田德隆等地區售賣芬太尼活動

【KTSF】

聯邦有關當局週四宣布,將會加強打擊田德隆等地區售賣芬太尼活動,數據顯示,舊金山今年4月份,就有56人因藥物過量而死。

北加州聯邦檢察官Ismail J. Ramsey與緝毒局特別負責人Brian Clark,以及聯邦調查局特別負責人Robert Tripp,週四宣布要聯合加強在田德隆區的執法活動,旨在解決田德隆區的芬太尼交易問題。

Clark說:「現在正在部署聯邦特工,隨時追究毒販的責任,我們的存在表明,在社區販毒難逃法網。」

根據北加州聯邦檢察官辦公室的數據,從去年11月,他們宣布對舊金山藥物濫用加強執法以來,已對90多名在舊金山田德隆區從事毒品分銷活動的個人提出檢控,截至本週,其中70多起案件已被定罪。

據Kipx的報導,舊金山地區的芬太尼濫用問題已經相對緩解。

藥物使用者JJ說:「在白天實難找到芬太尼。」

附近民眾Brian說:「我有幾個朋友想搬到費城,另一個想搬到俄勒岡州,以便更容易獲取這些藥物。」

鑒於田德隆地區的芬太尼濫用問題由來已久,根據舊金山法醫辦公室的數據顯示,在今年4月就已有56人死於濫用藥物。

