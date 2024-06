【KTSF】

位於舊金山(三藩市)Mission街夾Cortland大道擺放着一些鮮花、紙牌和染上血跡的鞋,來悼念在星期一凌晨被車撞死的行人。

案發於星期一凌晨3點40分,在3400 Mission街,一架車輛撞倒一名行人,肇事的司機隨即逃離現場。

警方指,受害者被送到醫院後宣佈死亡,關注道路安全團體Walk SF則表示,死者為41歲男子。

位於舊金山Mission街夾Cortland大道擺放了一個紙牌,標誌著星期一被車撞死的行人,Walk SF、鄰近居民及支持者設立了一個紀念碑,希望可以吸引更多人關注事件。

這是舊金山今年以來第十位被車撞死的個案,舊金山法醫官暫時未公布死者的年齡或名字,目前未有人被捕。

