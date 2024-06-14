【全國新聞】COVID病毒最新變異株KP2與KP3料在今年夏天成為主流

June 14, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

COVID病毒的最新變異株KP2與KP3的病例目前佔美國COVID個案的一半，醫學界認為，這兩種新的變異株，會在今年夏天成為主流，它會引起什麼症狀。

《紐約時報》引述密歇根大學的傳染病學專家指出，KP2與KP3所引起的症狀，是打乞嗤、鼻塞、頭痛、肌肉疼痛、反胃想嘔吐、身體疲倦等。

一般而言，從接種疫苗或過去感染所產生的抗體越多，免疫力越強，再次中招後的症狀會比較輕微。

由於症狀同敏感症與感冒相似，所以要透過檢測來確定。

家居檢測盒如果過期，可以到FDA網站查詢是否仍有效。

12歲或以上的患者，在發病五日內服用口服藥Paxlovid可以減輕症狀，及降低高危人士的死亡率。

此外，FDA在3月批准單株抗體新藥Pemgarda，幫助免疫系統脆弱的人士預防感染，目前還有另外兩種抗體療法，但比較少用，一種是用於打點滴的藥物Veklury，另一種是藥丸Lagevirio，都是可以降低重症風險。

患者在發病期間應該多休息，及與其他人隔離以免傳播病毒。

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