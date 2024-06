【全國新聞】COVID病毒最新變異株KP2與KP3料在今年夏天成為主流

【KTSF 朱慧琪報導】

COVID病毒的最新變異株KP2與KP3的病例目前佔美國COVID個案的一半,醫學界認為,這兩種新的變異株,會在今年夏天成為主流,它會引起什麼症狀。

《紐約時報》引述密歇根大學的傳染病學專家指出,KP2與KP3所引起的症狀,是打乞嗤、鼻塞、頭痛、肌肉疼痛、反胃想嘔吐、身體疲倦等。

一般而言,從接種疫苗或過去感染所產生的抗體越多,免疫力越強,再次中招後的症狀會比較輕微。

由於症狀同敏感症與感冒相似,所以要透過檢測來確定。

家居檢測盒如果過期,可以到FDA網站查詢是否仍有效。

12歲或以上的患者,在發病五日內服用口服藥Paxlovid可以減輕症狀,及降低高危人士的死亡率。

此外,FDA在3月批准單株抗體新藥Pemgarda,幫助免疫系統脆弱的人士預防感染,目前還有另外兩種抗體療法,但比較少用,一種是用於打點滴的藥物Veklury,另一種是藥丸Lagevirio,都是可以降低重症風險。

患者在發病期間應該多休息,及與其他人隔離以免傳播病毒。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。