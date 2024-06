【灣區新聞】舊金山3歲男童被狗咬傷 狗主不顧而去

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)5月發生狗咬兒童案件,一隻沒有綁住的狗,無緣無故咬傷一個未滿4歲的男童,兩個當時在場的狗主不顧而去,警方最近找到狗主並發出告票,而男童的母親在社交平台講述事發經過,視頻有部分片段可能引起觀眾不安,敬請留意。

案發現場位於Lombard街2700號路段夾Lyon街,警方表示上月22日星期三下午4點左右,一隻混種狗無緣無故咬傷一個兒童,事發後,狗的主人沒有向對方提供任何資料,警方的惡狗調查小組後來找到咬人的狗和牠的主人。

一名叫做Clair W.的舊金山居民在社交媒體nextdoor發文表示,事發當日,她3歲大的兒子在Marina的幼兒園附近和保姆一起,當男童跑向保姆的車的時候,一隻沒有用狗繩綁住的Husky,突然從一間餐廳的戶外用餐區撲向男童,將他按在地上,並咬傷他的左手手臂,留下很深的傷口。

男童的母親指出,當時狗隻的兩個拉美裔主人在戶外用餐,事發後,他們對男童的保姆說,他們不會講英語,沒有交代任何有關他們與狗的資料,就返回餐廳,飲完他們的啤酒就離去。

由於不知道咬人的狗有沒有打防疫針,因此男童在醫院除了要縫5針,還要接受很痛的瘋狗症預防針。

男童的母親表示,這件事對兒子的心靈造成很大創傷,本來愛狗的小朋友,現在很怕狗。

事隔兩個星期,警方終於找到狗主,動物管制部門上星期四向兩個狗主發出告票,當局將召開聽證會決定下一步行動。

