【KTSF】

聖荷西警方逮捕一名男性治療師,他涉嫌性侵未成年人。

本案嫌犯48歲的Alejandro Lopez Nunez,是Trumpet Behavioral Health自閉兒童治療師,同時也在Forest Hill小學擔任助教。

聖荷西警方在6月8日接獲舉報,指控Lopez Nunez前一天在未成年的女孩家中進行治療期間,對女孩性侵,聖荷西警察局針對兒童犯罪的相關工作小組開始展開調查,發現Lopez Nunez自2024年3月以來,涉嫌多次性侵這名受害人,警方在6月9日在聖克拉拉市找到並逮捕Lopez Nunez。

由於嫌犯從事的是受人信用的工作,警方懷疑可能還有其他受害者,可以致電(408) 277-4102報案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。