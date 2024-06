【科技新聞】專門輔導新創公司的專家分享創業成功要素（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

很多人都有創業夢,想自己當老闆,不過真正能成功的,卻經常是鳳毛麟角,專門輔導新創公司成立和經營的業內專家,分享了創業要成功的建議。

在Plug And Play矽谷峰會上,許多新創公司代表,都積極尋求商業機會和投資者,希望成為下一個獨角獸(Unicorn),所謂獨角獸,是指成立不到10年,但估值10億美元以上,股票尚未上市的科技創業公司,在新創平台Plug And Play的牆上,顯示了許多已經誕生的獨角獸。

剛剛推出第一個產品就被訂購一空的Hal51,就有著一樣的創業夢。

Hal51 AI執行長Vinay Prabhu說:「我們首個產品稱為”狐猴盒”,是個非常簡單的立體投影設備,鬼影幻象是連接到一個大型語言模型,以便他們可以交談,基本上已連接到了一個啟動器,所以你可向AI虛體圖像的Lisa,提出任何你想要的問題和其他要求。」

Hal51 AI是位於Menlo Park的一家新創公司,目標是將人工智能AI配件,將智慧型手機和平板電腦轉變為多功能AI驅動的3D消費性科技硬體,例如3D的AI助理。

這場矽谷峰會上,還有柏克萊加州大學的學生,不但自己已經創業,還成立AI社群,幫助其他同學創業。

柏克萊加大Alpha創業俱樂部創辦人黃子懿(Zoe Huang)說:「因為我自己其實是一個從高二就開始創業的一個學生,然後我發現身邊有很多學生,他們其實是很有想法,有創業的想法,但是不知道如何去行動,所以我就創立了這個組織,幫助這些有想法,但不知道如何去行動的學生,幫他們手把手的去建立自己的公司。」

很多人都有創業夢,但真正能成功的,卻可能連1%都不到,創業要成功,必須具備哪些特質呢?

Plug And Play全球計畫資深計畫經理Elina Gorji說:「以我的經驗來看,新創公司我看過最會成功的,多數絕對是最執著的公司,當然是採取積極主動方式的,在矽谷會有很多人對你說不(拒絕你),請不要放棄,做好你自己的事就好。」

專門幫助海外新創公司到美國立足的Elina說,要創業成功,光靠自己努力是不夠的,還有很多相關因素要考慮。

Elina說:「首先、我認為重要的,是讓自己融入生態系統中,了解自己的競爭格局,了解自己哪裡比其他人更好,並知道自己的數字,在嘗試取得第一筆投資時,這全都跟團隊的關係及其實力有關,在Plug And Play,當我們考察新創公司初期階段時,真正會注意創辦人的個人資料,還有真的要看魅力、銷售能力,以好的方式展示其解決方案的能力,還要成為善於交際的人,能夠透過社交參與活動。」

至於來自海外的新創公司,專家則建議,要善用原有的競爭優勢,並在當地僱用員工,一方面有本地知識,另一方面也節省成本,還有助於連結到本地資源。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。