【科技新聞】專門輔導新創公司的專家分享創業成功要素（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

很多人都有創業夢，想自己當老闆，不過真正能成功的，卻經常是鳳毛麟角，專門輔導新創公司成立和經營的業內專家，分享了創業要成功的建議。

在Plug And Play矽谷峰會上，許多新創公司代表，都積極尋求商業機會和投資者，希望成為下一個獨角獸（Unicorn），所謂獨角獸，是指成立不到10年，但估值10億美元以上，股票尚未上市的科技創業公司，在新創平台Plug And Play的牆上，顯示了許多已經誕生的獨角獸。

剛剛推出第一個產品就被訂購一空的Hal51，就有著一樣的創業夢。

Hal51 AI執行長Vinay Prabhu說：「我們首個產品稱為”狐猴盒”，是個非常簡單的立體投影設備，鬼影幻象是連接到一個大型語言模型，以便他們可以交談，基本上已連接到了一個啟動器，所以你可向AI虛體圖像的Lisa，提出任何你想要的問題和其他要求。」

Hal51 AI是位於Menlo Park的一家新創公司，目標是將人工智能AI配件，將智慧型手機和平板電腦轉變為多功能AI驅動的3D消費性科技硬體，例如3D的AI助理。

這場矽谷峰會上，還有柏克萊加州大學的學生，不但自己已經創業，還成立AI社群，幫助其他同學創業。

柏克萊加大Alpha創業俱樂部創辦人黃子懿（Zoe Huang）說：「因為我自己其實是一個從高二就開始創業的一個學生，然後我發現身邊有很多學生，他們其實是很有想法，有創業的想法，但是不知道如何去行動，所以我就創立了這個組織，幫助這些有想法，但不知道如何去行動的學生，幫他們手把手的去建立自己的公司。」

很多人都有創業夢，但真正能成功的，卻可能連1%都不到，創業要成功，必須具備哪些特質呢？

Plug And Play全球計畫資深計畫經理Elina Gorji說：「以我的經驗來看，新創公司我看過最會成功的，多數絕對是最執著的公司，當然是採取積極主動方式的，在矽谷會有很多人對你說不（拒絕你），請不要放棄，做好你自己的事就好。」

專門幫助海外新創公司到美國立足的Elina說，要創業成功，光靠自己努力是不夠的，還有很多相關因素要考慮。

Elina說：「首先、我認為重要的，是讓自己融入生態系統中，了解自己的競爭格局，了解自己哪裡比其他人更好，並知道自己的數字，在嘗試取得第一筆投資時，這全都跟團隊的關係及其實力有關，在Plug And Play，當我們考察新創公司初期階段時，真正會注意創辦人的個人資料，還有真的要看魅力、銷售能力，以好的方式展示其解決方案的能力，還要成為善於交際的人，能夠透過社交參與活動。」

至於來自海外的新創公司，專家則建議，要善用原有的競爭優勢，並在當地僱用員工，一方面有本地知識，另一方面也節省成本，還有助於連結到本地資源。

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