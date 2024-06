【灣區新聞】Alameda縣地檢官Pamela Price罷免案 支持和反對者發生肢體衝突

【KTSF】

有關Alameda縣地檢官Pamela Price的罷免案,反對和支持的雙方人士週六在集會上發生肢體衝突。

週六於Alameda縣法院門外舉行的一場支持罷免Price的集會上,一名自稱是Price支持者的男子,與一名謀殺受害者的父親發生肢體衝突。

一名反對Price的人士,掌摑了一名Price的支持者,情況混亂,有人試圖介入以緩和情況。

而在肢體衝突發生前不久,有Price的支持者嘲笑一些失去孩子的父母,叫喊著要他們教養自己孩子。

出手掌摑他人的男子說,因為槍械暴力,他近年失去了兩名家人,包括兒子和兄弟。

被掌摑的男子,後來與另一個同樣失去親人的家庭又發生爭執,這場抗爭反映了Alameda縣內部的政治分歧。

Price的反對者,近日成功地將罷免案納入11月選票中,而當中支持罷免案的人,不少是因暴力事件而失去了親人。

Sophia 5歲的女兒,就是在去生日會的途中,在高速公路遇到槍擊而身亡,Sophia表示,Price拒絕對案中被捕疑犯的指控中添加特殊情況的加重控罪。

另一宗謀殺案受害者家屬就指,Price正達成認罪協議,令暴力犯坐監的時間減少。

Price在2022年,以5成3的選票獲勝,當年她競選的口號是改革體制,起訴Alameda縣的腐敗警察。

而Price的支持者就指,她正履行承諾。

這名支持者並表示,Price是公平的,指不單要對受害者及家人公平,還要對被指控的犯罪者公平,她說作為美國的非州裔,非州裔比其他族裔更容易入獄。

最後,雖然雙方在政治上意見不一樣,但他們都同意應該彼此尊重,雙方最終在集會完結時握手。

