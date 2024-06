【KTSF】

威斯康辛州一場超過100人參與的屋頂派對發生槍擊案,至少10人受傷。

威斯康辛州Madison警方星期日凌晨接報,市中心一棟住宅大樓屋頂舉行的派對中發生槍擊案,現場超過100人參與。

警方到場後,見到多人從大樓逃出來,至少10人受傷,受害者年齡介乎14歲至23歲之間,一名傷者沒有中彈,但被碎玻璃割傷,其餘傷者的受傷程度就未有公佈,只表示沒有人傷勢危殆,當局未有逮捕任何人。

