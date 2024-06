【灣區新聞】Fremont市女童在溪流被困水流控制設施遇溺亡（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣Alameda縣警證實,亡兵紀念日當日,一名11歲女童在Fremont一處溪流被困在控制水流的設施溺斃,當局敦促大家,炎熱天氣期間到河邊玩水時,要遵循當局張貼的警告標示。

案發於亡兵紀念日下午5時多,Fremont警方接報,位於Mission Boulevard北面,靠近Niles Canyon路旁的Alameda溪流發生遇溺事故。

警員到達後,發現女童困在一處水流控制設施的一個洞內,警員聯同幾名市民,和到場的消防救援人員合力將女童從水中救出,女童送院搶救無效不治。

Alameda縣警在社交媒體公佈事件,指死者為11歲的Dana Nino Gonzalez。

當局提醒市民,在炎熱天氣下到河流活動時,要作好安全措施,例如救生衣,並不要獨自游泳,要遵循當局張貼的警告標示。

有網民留言指,那條溪流有張貼警告標示,但一到天氣炎熱,就有不少人到那裡游泳,要求當局加強執法。

縣警局表示正調查這宗事故。

