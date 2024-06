【KTSF】

舊金山(三藩市)華埠週三早上發生懷疑亞裔婆婆被暴力搶劫。

根據Asian Crime Report於X社交平台上的片段顯示,週三清晨早5時47分在華埠Grant街,一名亞裔婆婆獨自走路期間,一名帶面罩的人從後衝向婆婆,並搶走婆婆的手袋,婆婆反抗,並曾尖叫求救,賊人將婆婆推倒路上,並成功搶走婆婆的手袋逃去。

