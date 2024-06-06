【財經新聞】經濟學家表示應屆畢業生就業市場非想像黯淡

【KTSF 周正鈞報導】

今年的應屆畢業生，可能會很難找到理想的工作，因為本週的新數據顯示，就業市場正在降溫，但一些經濟學家表示，應屆畢業生的就業市場，並沒有他們想像的那麼黯淡，重要是要知道去哪裡找工作，和如何找工作，將有機會扭轉局面。

聯邦勞工部新數據顯示，就業市場正在降溫，這情況對聯儲局壓抑持續通脹的努力來說是個好消息，但也代表著，應屆畢業生在找工作時，可能需要更有創意，並且要更靈活。

在數據看起來很強勁的就業市場中，一些應屆畢業生可能會想，工作機會在哪裡？經濟學家表示，現時有更多的競爭，但工作機會減少。

ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak說：「數字上來看其實對求職者不利，工作變得更加競爭激烈。」

根據勞工統計局的數據，4月份就業市場有超過800萬個職位空缺，大約是每個求職者有1.2個工作機會，這是自2021年6月以來的最低比例。

Pollak表示，並非每個行業都有相同的比例。

Pollak說：「有些經濟領域職位空缺非常少，比如零售、科技，甚至製造業。」

LinkedIn美洲經濟主管Kory Kantenga表示，年輕的求職者，應該密切關注那些正在招聘的行業。

Kantenga說：「知道哪些行業有更多的職位空缺，在哪些地方正在招聘，對於確定你可以投履歷表的地方非常重要。」

並且對能發揮所長的新領域持開放態度。

KantengaPollak說：「不要只看職位名稱，重點是你擁有哪些技能，以及你的技能，是否符合該職位的實際要求。」

兩人都表示，美國的勞動力正在老化，因此年輕的求職者，可能不會立即找到理想的工作，但可以為未來做好準備。

Pollak說：「許多僱主很快會意識到，他們的勞動力正在老化，他們將面臨退休潮，因此需要找到吸引年輕求職者和新人才的方法。」

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。