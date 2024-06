【財經新聞】經濟學家表示應屆畢業生就業市場非想像黯淡

【KTSF 周正鈞報導】

今年的應屆畢業生,可能會很難找到理想的工作,因為本週的新數據顯示,就業市場正在降溫,但一些經濟學家表示,應屆畢業生的就業市場,並沒有他們想像的那麼黯淡,重要是要知道去哪裡找工作,和如何找工作,將有機會扭轉局面。

聯邦勞工部新數據顯示,就業市場正在降溫,這情況對聯儲局壓抑持續通脹的努力來說是個好消息,但也代表著,應屆畢業生在找工作時,可能需要更有創意,並且要更靈活。

在數據看起來很強勁的就業市場中,一些應屆畢業生可能會想,工作機會在哪裡?經濟學家表示,現時有更多的競爭,但工作機會減少。

ZipRecruiter首席經濟學家Julia Pollak說:「數字上來看其實對求職者不利,工作變得更加競爭激烈。」

根據勞工統計局的數據,4月份就業市場有超過800萬個職位空缺,大約是每個求職者有1.2個工作機會,這是自2021年6月以來的最低比例。

Pollak表示,並非每個行業都有相同的比例。

Pollak說:「有些經濟領域職位空缺非常少,比如零售、科技,甚至製造業。」

LinkedIn美洲經濟主管Kory Kantenga表示,年輕的求職者,應該密切關注那些正在招聘的行業。

Kantenga說:「知道哪些行業有更多的職位空缺,在哪些地方正在招聘,對於確定你可以投履歷表的地方非常重要。」

並且對能發揮所長的新領域持開放態度。

KantengaPollak說:「不要只看職位名稱,重點是你擁有哪些技能,以及你的技能,是否符合該職位的實際要求。」

兩人都表示,美國的勞動力正在老化,因此年輕的求職者,可能不會立即找到理想的工作,但可以為未來做好準備。

Pollak說:「許多僱主很快會意識到,他們的勞動力正在老化,他們將面臨退休潮,因此需要找到吸引年輕求職者和新人才的方法。」

