【加州新聞】加州眾議員方文思宣誓就職國會眾議員（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

加州州眾議員方文思(Vince Fong)在前總統特朗普的支持下,週一在國會山宣誓就職,正式成為美國國會的一員。

眾議院議長Mike Johnson主持宣誓儀式,這代表Vince Fong開始履行被罷免的前眾議院議長Kevin McCarthy剩餘的國會眾議員任期,這個任期將持續到明年1月。

Vince Fong是麥卡錫的門生,並獲得這位前議長的支持,他在加州中谷農業地帶的聯邦第20選區擊敗了同屬共和黨的對手Tulare縣警長Mike Boudreaux。

特朗普在2月份宣佈背書Vince Fong。更稱他為「真正的共和黨人」,這次特別選舉只涵蓋麥卡錫的剩餘任期。

Vince Fong及Mike Boudreaux將在11月再次競選這個選區的下一届完整兩年任期。

