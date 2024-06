【灣區新聞】男子涉嫌持槍搶劫聖荷西大麻店被捕 警緝三同夥

【KTSF 陳程威報導】

聖荷西警方上星期二逮捕一名持槍搶劫大麻店疑犯,並在其住處搜到一支被盜手槍、彈藥,及多個被盜車牌等,嫌犯已被關押在聖縣監獄,警方呼籲民眾提供其餘三名在逃同夥歹徒資料。

今年年初2月14日凌晨4時25分左右,位於聖荷西Charter Park Drive 3500街區的大麻藥房發生持械搶劫事件,三名疑犯入店打劫,另有一名嫌犯則在店外放風,疑犯隨後試圖駕車逃跑,駕車疑犯向保全方向開槍,隨後,所有四名嫌疑人駕車逃離現場,並再次向相同方向開槍。

聖荷西警察局搶劫科偵探接手調查,並確定了其中一名疑犯的身分,並取得了針對該名疑犯的逮捕令,和對其位於舊金山住所的搜索令。

上週二,警方到嫌犯的舊金山(三藩市)住所將他拘捕,並查獲了一把已上膛的被盜手槍、另一支槍支的彈匣、額外彈藥和幾張車牌,其中幾個車牌已經被盜。

嫌犯目前被控持械搶劫和謀殺未遂罪,關押在聖他克拉拉縣監獄。

聖荷西警察局請求民眾協助辨識其他三名嫌疑人同犯,嫌疑人被描述為身高在5英尺5英寸至5英尺8英寸之間,二十多歲的成年男性。

民眾可以通過電子郵件[email protected],或致電408-277-4166向聖荷西警方通報。

