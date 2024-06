【灣區新聞】聖荷西警方大規模逮捕涉嫌性侵通緝犯 46人被捕（視頻）

【KTSF 陳程威報導】

聖荷西警方大規模逮捕涉嫌性侵通緝疑犯,有46人已被逮捕,被捕疑犯族群多元化,其中包括數名亞裔男性,警方呼籲知情民眾提供更多線索。

聖荷西警察局週二公布,今年2月到4月期間,聖荷西警局的性侵調查小組(Sexual Assaults Investigation Unit)成功逮捕了46名嫌疑人。

這些嫌疑人被控從2019年至2024年間,在聖荷西地區犯下多起性侵害罪行。

大部分嫌犯是聖荷西居民,其他多數報稱住在灣區,其中三名嫌疑人在懷俄明州、路易斯安那州和新墨西哥州被捕,被捕疑犯族群多元,其中包括數名亞裔男性。

聖荷西警方表示,這次逮捕,將會使性犯罪受害者開始康復過程,並獲得心靈上的安寧。

當局也呼籲知情公眾可以透過電話(408)277-4102,與聖荷西警方性侵調查小組聯繫。

