【灣區新聞】舊金山聯合校區成立亞裔家長諮詢委員會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）聯合校區有一百多年歷史，目前校區學生之中，亞裔學生佔三成幾，為何到現在才正式成立亞裔家長諮詢委員會呢？

舊金山聯合校區的亞裔家長諮詢委員會，星期六在日落區Ulloa小學舉行成立的慶祝活動。

舊金山校區亞裔家長諮詢委員會創辦成員曾采薇說：「我們校區有33%學生是亞裔，我們應該有團體代表這群學生的權益。」

校區總監Matt Wayne表示，了解到亞裔家長過去感覺到被排斥，沒有辦法進入校區決策的核心。

Wayne說：「在舊金山聯合校區需時去做好一件事，尤其是我們想做得對，我們現在做到了，成立了，今天啟動了，我們用正確的方法做對了。」

舊金山校區亞裔家長諮詢委員會創辦成員招霞說：「亞裔家長四年前在校區的家長委員會裡面沒有任何代表，我們經過四年的努力，受到不同的歧視，有些家長委員甚至收到校區的信，說我們不能容納更多華人家長的報名人，或西區家長的報名者，而這些歧視是公然的違反加州法律，在這四年的爭取過程之中，我們經歷許多的抗議，許多民間活動去發聲，最後成立這個正式的、官方的舊金山聯合校區的亞裔家長委員會，是個巨大的突破。」

在舊金山校區的官網，現在可以看見除了非洲裔家長委員會，和夏威夷及太平洋島嶼家長委員會之外，終於有了亞裔家長諮詢委員會，並且列出會議通知和紀錄。

招霞說：「我們每月都有家長委員會會議，歡迎參加或找9個創辦人向我們反映意見，我們會如實向上面反映，我們也會在微信、網站，和社交媒體與大家溝通。」

作為校區官方的家長諮詢委員會，家長領袖可以直接向校區反映亞裔學生和家長關注的問題，例如語言服務，亞裔學生的精神健康，甚至在學校遇到欺凌的問題。

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