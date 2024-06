【灣區新聞】舊金山聯合校區成立亞裔家長諮詢委員會（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合校區有一百多年歷史,目前校區學生之中,亞裔學生佔三成幾,為何到現在才正式成立亞裔家長諮詢委員會呢?

舊金山聯合校區的亞裔家長諮詢委員會,星期六在日落區Ulloa小學舉行成立的慶祝活動。

舊金山校區亞裔家長諮詢委員會創辦成員曾采薇說:「我們校區有33%學生是亞裔,我們應該有團體代表這群學生的權益。」

校區總監Matt Wayne表示,了解到亞裔家長過去感覺到被排斥,沒有辦法進入校區決策的核心。

Wayne說:「在舊金山聯合校區需時去做好一件事,尤其是我們想做得對,我們現在做到了,成立了,今天啟動了,我們用正確的方法做對了。」

舊金山校區亞裔家長諮詢委員會創辦成員招霞說:「亞裔家長四年前在校區的家長委員會裡面沒有任何代表,我們經過四年的努力,受到不同的歧視,有些家長委員甚至收到校區的信,說我們不能容納更多華人家長的報名人,或西區家長的報名者,而這些歧視是公然的違反加州法律,在這四年的爭取過程之中,我們經歷許多的抗議,許多民間活動去發聲,最後成立這個正式的、官方的舊金山聯合校區的亞裔家長委員會,是個巨大的突破。」

在舊金山校區的官網,現在可以看見除了非洲裔家長委員會,和夏威夷及太平洋島嶼家長委員會之外,終於有了亞裔家長諮詢委員會,並且列出會議通知和紀錄。

招霞說:「我們每月都有家長委員會會議,歡迎參加或找9個創辦人向我們反映意見,我們會如實向上面反映,我們也會在微信、網站,和社交媒體與大家溝通。」

作為校區官方的家長諮詢委員會,家長領袖可以直接向校區反映亞裔學生和家長關注的問題,例如語言服務,亞裔學生的精神健康,甚至在學校遇到欺凌的問題。

