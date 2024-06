【加州新聞】南加自由雕塑公園舉行64事件紀念活動 有民運人士出席（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在洛杉磯和拉斯維加斯之間,15號公路旁邊Yermo小鎮的自由雕塑公園,週日舉行了紀念64事件的活動,一些民運人士也在酷熱的天氣下出席。

在San Bernardino縣,位於洛杉磯以東大約130英里,距離舊金山(三藩市)大約430英里的自由雕塑公園,開車進入公園的沙路兩旁,燈柱上掛的是世界民主人士照片的旗幟。

在週末揭幕的是雕塑家陳維明製作的「共產主義受難者紀念碑」。

雕塑家陳維明說:「這個雕塑凝聚了中國人民的悲哀和世界的災難,我在共產的鐮刀斧頭下面,用了一千多個骷髏,造就了這個紀念碑,它紀念在共產主義制度下死亡的受難人。作為一個藝術家,我想用藝術作品記錄這一段歷史,不僅僅記錄歷史,也希望這個歷史不要再發生。」

也有一些64民運人士出席這一天的紀念活動。

民運人士魏京生說:「很多人不明白89年的意義有多麼重大,共產主義陣營曾經是民主社會對抗的一個強大的陣營,我們中國人對這個陣營、制度,進行了一次強烈的痛批,這就是89年的民主運動。」

民運人士王丹說:「這是一個讓我們深感沉重,但又必須牢記的日子,35年前的今天,無數勇敢的學生和市民,為爭取民主自由而抗爭,他們的英勇和犧牲,永遠牢刻在我們的心中,回顧那段歷史,令人心痛的畫面,歷歷在目。35年來,我們沒有忘記他們,我們更不會放棄追求民主和自由的信念,今天我們在這裡,不僅僅是紀念,更是為了表達我們對民主、自由、人權的堅定支持,我們要繼續呼籲真相的公開,要求那些受難者得到英勇的尊重和公正的對待,64事件不僅是中國的悲劇,也是全人類的共同傷痛。」

自由雕塑公園中,已經有一些紀念中國民運的雕像,包括在64事件中,民眾用肉身擋坦克的一幕,在場人士表示,坦克人的鼻子和坦克的一些部位有受到破壞。

