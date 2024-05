【灣區新聞】舊金山新餐廳未正式開業就遭盜竊

【KTSF 陳程威報導】

舊金山一家新的餐廳,還未正式開業就遇到盜竊案,幾個竊賊在餐廳試營運當天,共盜走價值兩萬元的酒水和餐廳設備,餐廳開業被迫推遲至6月。

位於舊金山Hayes Valley這家新餐廳,在週二凌晨被竊賊闖入盜竊,初步估計損失超過兩萬元。

餐廳老闆Georges Hawawini說:「這整個架子原先都擺滿了酒,他們就是站在這張椅子上,搬東西下來

被盜餐廳名為Xebec,主打地中海與日本的fusion料理,事發凌晨4點35分,距離餐廳開門試業僅幾個小時,監視器錄影捕捉到四名穿著連帽衫的人,使用撬棍闖入店內,然後將酒水以及餐廳設備放進垃圾回收桶盜走。

警方已經入店蒐集了竊賊的指紋足跡等證據,店主希望能夠盡快將竊賊逮捕。

店主表示,儘管遭受到盜竊,但是自己並不會放棄。

Hawawini說:「作為老闆、創業者和廚師,我要說,永不放棄,不要讓這些事影響你的計劃和熱情,我對這行業抱有熱情,這不會減緩(我們)開店的步伐,相反,這將會激勵我們,我要對作這些事的人說謝謝。」

這起竊盜案不僅造成財務損失,還迫使餐廳將延緩開幕到6月5號。

