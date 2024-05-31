【灣區新聞】舊金山新餐廳未正式開業就遭盜竊

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 陳程威報導】

舊金山一家新的餐廳，還未正式開業就遇到盜竊案，幾個竊賊在餐廳試營運當天，共盜走價值兩萬元的酒水和餐廳設備，餐廳開業被迫推遲至6月。

位於舊金山Hayes Valley這家新餐廳，在週二凌晨被竊賊闖入盜竊，初步估計損失超過兩萬元。

餐廳老闆Georges Hawawini說：「這整個架子原先都擺滿了酒，他們就是站在這張椅子上，搬東西下來

被盜餐廳名為Xebec，主打地中海與日本的fusion料理，事發凌晨4點35分，距離餐廳開門試業僅幾個小時，監視器錄影捕捉到四名穿著連帽衫的人，使用撬棍闖入店內，然後將酒水以及餐廳設備放進垃圾回收桶盜走。

警方已經入店蒐集了竊賊的指紋足跡等證據，店主希望能夠盡快將竊賊逮捕。

店主表示，儘管遭受到盜竊，但是自己並不會放棄。

Hawawini說：「作為老闆、創業者和廚師，我要說，永不放棄，不要讓這些事影響你的計劃和熱情，我對這行業抱有熱情，這不會減緩（我們）開店的步伐，相反，這將會激勵我們，我要對作這些事的人說謝謝。」

這起竊盜案不僅造成財務損失，還迫使餐廳將延緩開幕到6月5號。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。