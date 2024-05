【灣區新聞】夏季第一波熱浪料下星期襲擊加州

【KTSF 張擎鳳報導】

夏季的第一波熱浪將於下個星期襲擊加州。

國家氣象局說,天氣報告預測,第一場夏季熱浪有可能在下週中旬形成,星期三和星期四的氣溫會是最高。

雖然尚未能確定加州沿海地區的氣溫會升高多少,但內陸地區的氣溫,有七成半的機率將會超過華氏95度,有四成機率更高達華氏100度,預計晚上的氣溫亦會比平常高。

