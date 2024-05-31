【灣區新聞】夏季第一波熱浪料下星期襲擊加州

【KTSF 張擎鳳報導】
夏季的第一波熱浪將於下個星期襲擊加州。
國家氣象局說，天氣報告預測，第一場夏季熱浪有可能在下週中旬形成，星期三和星期四的氣溫會是最高。
雖然尚未能確定加州沿海地區的氣溫會升高多少，但內陸地區的氣溫，有七成半的機率將會超過華氏95度，有四成機率更高達華氏100度，預計晚上的氣溫亦會比平常高。
(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)
版權所有，不得轉載。
一年前的今日，北灣及灣區以北地區爆發連串山火，奪去44條寶貴的生命，火場範圍至少20萬英畝……
Read more
[…]
北灣山火不僅摧毀了當地居民的家園，亦讓當地的華裔商家損失不少生意，現在他們的是否能把生意恢復到山火前…
Read more
[…]
去年北灣大火，Santa Rosa有兩個區域幾乎夷為平地，一年過後，這兩個區的居民已著手重建家園，但…
Read more
[…]
本週二加州消防局裁定，去年北加州的18場山火中，再有一場是由太平洋煤電公司（PG&E）的設備…
Read more
[…]
Sonoma縣歷史上最嚴重的火災，更將當地的部分校園夷為平地，經歷了這場大火的學生，生活與學業是否重…
Read more
[…]
Be the first to comment